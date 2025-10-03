क्या सब्जियां बढ़ा सकती हैं बच्चों की लंबाई? जानिए कौन सी 5 हैं सबसे असरदार! Can vegetables increase kids height Know which ones are effective 5 vegetables that help to increase kids height, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 11:11 AM
अगर आप भी उन पेरेंट्स में शामिल हैं, जो यह मानते हैं कि बच्चे की हाइट सिर्फ उसके जेनेटिक पर निर्भर होती है तो आप गलत हैं। जी हां, बच्चे की हाइट सिर्फ जेनेटिक कारणों की वजह से नहीं बल्कि नींद, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल, बैलेंस्ड डाइट और पोषण से भी प्रभावित होती है। सभी माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छी हाइट और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर पर्सनैलिटी के मालिक बनें। लेकिन अगर किसी वजह से आपको अपने बच्चे का कद उसके साथी बच्चों की तुलना में काफी कम लगता है तो आप उसकी हाइट बढ़ाने के लिए उसकी डाइट में कुछ खास सब्जियां शामिल कर सकती हैं। ये सब्जियां बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाकर ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करती हैं।

बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद करती हैं ये 5 सब्जियां

पालक (Spinach)

पालक कैल्शियम, आयरन, और विटामिन ए और सी से भरपूर होता है। ये हड्डियों को मजबूत करने और शरीर के पूरे विकास में मदद करते हैं। आप इसे बच्चे के सूप, सब्जी या स्मूदी में शामिल करें।

गाजर (Carrot)

गाजर में विटामिन ए और बीटा-कैरोटीन मौजूद होता है, जो हड्डियों और ऊतकों के विकास के लिए जरूरी माना जाता है। गाजर बच्चों के ग्रोथ हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। आप इसे बच्चे को सलाद, जूस या सब्जी के रूप में दे सकते हैं।

ब्रोकोली (Broccoli)

ब्रोकोली में विटामिन सी, के, और कैल्शियम होता है, जो बच्चों की इम्युनिटी के साथ-साथ हड्डियों की मजबूती और विकास को भी बेहतर बनाती है। आप इसे भाप में पकाकर या सूप में डालकर बच्चों को खिलाएं।

मटर (Peas)

हरी मटर प्रोटीन, विटामिन, और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। ये मांसपेशियों और हड्डियों के विकास में सहायता करते हैं। इन्हें बच्चे को सब्जी या पराठे में मिलाकर दे सकते हैं।

शकरकंद (Sweet Potato)

शकरकंद में विटामिन ए, सी, और फाइबर होता है, जो बच्चों के समग्र विकास और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है। इसे उबालकर या भूनकर बच्चों को खिलाएं।

Parenting Tips

