बोर्ड एग्जाम के आखिरी 2 महीनों में ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी, पैरेंट्स के लिए भी जानना जरूरी!

संक्षेप: एक्सपर्ट का कहना है कि बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए आखिरी के महीने बहुत कीमती होते हैं। अगर इस समय सही दिशा में मेहनत की जाए, तो अच्छे नंबर लाना पूरी तरह संभव है। वहीं कुछ गलतियां काफी भारी भी साबित हो सकती हैं।

बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। लगभग हर बोर्ड से जुड़े एग्जाम फरवरी महीने में शुरू हो जाएंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को ही एक अलग तरह का प्रेशर महसूस होने लगा है। समय कम है और सिलेबस इतना ज्यादा, ऐसे में घबराहट की वजह से कई स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उनकी तैयारी को नुकसान पहुंचाती हैं। एक्सपर्ट मेघना मिश्रा का कहना है कि बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए आखिरी के लगभग तीन महीने बहुत कीमती होते हैं। अगर इस समय सही दिशा में मेहनत की जाए, तो अच्छे नंबर लाना पूरी तरह संभव है। वहीं इस दौरान की गई कुछ गलतियां काफी भारी भी साबित हो सकती हैं। एक्सपर्ट ने ऐसी ही गलतियां बताई हैं, जो आपको हर हाल में अवॉइड करनी चाहिए।

नई किताबें शुरू करने की गलती कई छात्र परीक्षा के नजदीक आते ही नई-नई किताबें खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे। लेकिन मेघना के मुताबिक आपकी यह सोच गलत है। ज्यादा किताबें पढ़ने से अक्सर कन्फ्यूजन बढ़ती है। बेहतर यही है कि छात्र NCERT की किताबों पर पूरा ध्यान दें और साथ में सिर्फ एक अच्छी प्रैक्टिस बुक रखें। जो किताबें आपके पास पहले से हैं, उन्हीं को अच्छे से समझें और बार-बार रिवाइज करें। गहराई से पढ़ाई करना, ऊपर-ऊपर सब कुछ देखने से कहीं बेहतर होता है।

पूरी रात जागकर पढ़ने से बचें कुछ बच्चे एग्जाम आते ही पूरी-पूरी रात जागकर पढ़ाई करने लगते हैं, उन्हें लगता है रात भर जागकर पढ़ने से ज्यादा सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स की ये आदत सही नहीं है। उनका कहना है कि नींद की कमी याददाश्त को कमजोर कर देती है। नींद दिमाग को मजबूत बनाती है और पढ़ी हुई चीजों को याद रखने में मदद करती है। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कम से कम सात घंटे की नींद बहुत जरूरी है। इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज ना करें। जब आप पूरी नींद लेते हैं, तो पढ़ाई में मन भी लगता है और समझ भी बेहतर होती है।

सोशल मीडिया से दूरी बनाएं एक्सपर्ट का कहना है कि आज के समय में सोशल मीडिया पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। स्टूडेंट्स सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए फोन उठाते हैं, वही कब दो घंटे बर्बाद कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर सच में पढ़ाई पर ध्यान देना है, तो सोशल मीडिया एप्स को कुछ समय के लिए हटा देना ही बेहतर है। वेबसाइट ब्लॉकर का इस्तेमाल करें और खुद पर कंट्रोल रखें। याद रखें, यह समय दोबारा नहीं आएगा।

टॉपर्स से तुलना करना छोड़ें अक्सर छात्र खुद की तुलना टॉपर्स से करने लगते हैं। इससे सिर्फ तनाव और डर बढ़ता है। मेघना मिश्रा के मुताबिक हर छात्र की क्षमता अलग होती है। किसी और की तैयारी देखकर खुद को कम आंकना सही नहीं है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। जो आप कर सकते हैं, वही आपके लिए सबसे जरूरी है। तुलना से दूर रहकर शांत मन से पढ़ाई करना ही सफलता पाने का सही रास्ता है।

कमजोर विषयों से भागने की आदत कई स्टूडेंट्स कमजोर विषयों को बाद के लिए छोड़ देते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। हर विषय को संतुलन के साथ पढ़ना जरूरी है। कमजोर विषयों पर थोड़ा-थोड़ा रोज ध्यान दें। 80-20 नियम को याद रखें और जहां कमी है, वहां अभ्यास बढ़ाएं। कमजोर विषय ही अक्सर अच्छे नंबरों का रास्ता बनते हैं।