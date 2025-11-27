Hindustan Hindi News
बोर्ड एक्जाम के प्रेशर में बच्चों को जरूर सिखाएं सेल्फ स्टडी और क्लास के बीच बैलेंस, तभी मिलेंगे नंबर

संक्षेप:

How to manage classes with self study: बोर्ड एक्जाम नजदीक है। लेकिन बच्चे का सारा टाइम केवल स्कूल, ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेज में ही निकल जाता है और सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। तो उसे क्लासेज और सेल्फ स्टडीज के बीच बैलेंस बनाने के लिए ये टिप्स जरूर दें।

Thu, 27 Nov 2025 03:19 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बोर्ड एक्जाम नजदीक है। स्कूल के साथ ट्यूशन में भी तेजी से चैप्टर्स पढाए जा रहे हैं और सारे सेलेबस को कंप्लीट किया जा रहा। लेकिन आपका बच्चा केवल क्लासेज अटेंड कर रहा और सेल्फ स्टडीज के नाम पर उसे टाइम ही नहीं मिल रहा। ऐसे में बोर्ड एक्जाम की प्रिपरेशन ना के बराबर हो पाएंगी और नतीजा स्कूल और एक्स्ट्रा क्लासेज के बाद भी नंबर बहुत कम आएंगे। ऐसे में बच्चे को ये खास टिप्स जरूर दें दे। जिसे इंस्टाग्राम पर सोशली शुभम नाम के पेज पर शेयर की है। जिसकी मदद से बच्चे को पढ़ाए हुए सारे सिलेबस की तैयारी का पूरा मौका मिलेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे।

बच्चे को बोलें क्लास में बैठने की जगह चेंज करे

बच्चे का बोर्ड एक्जाम है और बच्चे को पढ़ाई की टेंशन हो रही तो सबसे पहले उसे सलाह दें कि वो अपने क्लासरूम में बैठने की जगह चेंज कर लें। उसे फ्रंट रो में बैठन को बोले। जिससे कि उसका फोकस पढ़ाई पर हो और दोस्तों के साथ गप लड़ाने में नहीं। जिससे कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाया हुआ ज्यादा याद रह सके और पढ़ाई पर फोकस बना रहे।

स्कूल के खाली टाइम में होमवर्क कंप्लीट करें

बच्चे को बताएं कि ऐसे फ्रेंड सर्किल को बनाएं जो क्लास के खाली टाइम या बस में आते वक्त ही अपने होमवर्क को कंप्लीट कर ले। जिससे घर आते ही उसे होमवर्क की चिंता ना रहे और वो एक्स्ट्रा क्लास को आराम से कर सके।

बच्चे के लिए सही टाइम शेड्यूल बनाएं

बच्चे को पढ़ा हुआ पूरा याद रहे और वो रिवीजन कर सके इसलिए उसके पढ़ने वाले घंटों का सही शेड्यूल बनाकर दें और फॉलो करने के लिए बोलें। इसमे वीक डेज और वीकेंड दोनों का अलग-अलग शेड्यूल बनाएं। जिससे कि वीकेंड का टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाए।

अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
