बोर्ड एक्जाम के प्रेशर में बच्चों को जरूर सिखाएं सेल्फ स्टडी और क्लास के बीच बैलेंस, तभी मिलेंगे नंबर
How to manage classes with self study: बोर्ड एक्जाम नजदीक है। लेकिन बच्चे का सारा टाइम केवल स्कूल, ट्यूशन और एक्स्ट्रा क्लासेज में ही निकल जाता है और सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। तो उसे क्लासेज और सेल्फ स्टडीज के बीच बैलेंस बनाने के लिए ये टिप्स जरूर दें।
बोर्ड एक्जाम नजदीक है। स्कूल के साथ ट्यूशन में भी तेजी से चैप्टर्स पढाए जा रहे हैं और सारे सेलेबस को कंप्लीट किया जा रहा। लेकिन आपका बच्चा केवल क्लासेज अटेंड कर रहा और सेल्फ स्टडीज के नाम पर उसे टाइम ही नहीं मिल रहा। ऐसे में बोर्ड एक्जाम की प्रिपरेशन ना के बराबर हो पाएंगी और नतीजा स्कूल और एक्स्ट्रा क्लासेज के बाद भी नंबर बहुत कम आएंगे। ऐसे में बच्चे को ये खास टिप्स जरूर दें दे। जिसे इंस्टाग्राम पर सोशली शुभम नाम के पेज पर शेयर की है। जिसकी मदद से बच्चे को पढ़ाए हुए सारे सिलेबस की तैयारी का पूरा मौका मिलेगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे।
बच्चे को बोलें क्लास में बैठने की जगह चेंज करे
बच्चे का बोर्ड एक्जाम है और बच्चे को पढ़ाई की टेंशन हो रही तो सबसे पहले उसे सलाह दें कि वो अपने क्लासरूम में बैठने की जगह चेंज कर लें। उसे फ्रंट रो में बैठन को बोले। जिससे कि उसका फोकस पढ़ाई पर हो और दोस्तों के साथ गप लड़ाने में नहीं। जिससे कि बच्चे को स्कूल में पढ़ाया हुआ ज्यादा याद रह सके और पढ़ाई पर फोकस बना रहे।
स्कूल के खाली टाइम में होमवर्क कंप्लीट करें
बच्चे को बताएं कि ऐसे फ्रेंड सर्किल को बनाएं जो क्लास के खाली टाइम या बस में आते वक्त ही अपने होमवर्क को कंप्लीट कर ले। जिससे घर आते ही उसे होमवर्क की चिंता ना रहे और वो एक्स्ट्रा क्लास को आराम से कर सके।
बच्चे के लिए सही टाइम शेड्यूल बनाएं
बच्चे को पढ़ा हुआ पूरा याद रहे और वो रिवीजन कर सके इसलिए उसके पढ़ने वाले घंटों का सही शेड्यूल बनाकर दें और फॉलो करने के लिए बोलें। इसमे वीक डेज और वीकेंड दोनों का अलग-अलग शेड्यूल बनाएं। जिससे कि वीकेंड का टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाए।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।