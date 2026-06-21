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“प्रिंसिपल जी…मैं स्कूल को तबाह कर दूंगा!” बिहार के बच्चे की बात सुन छूट जाएगी हंसी, वायरल हुआ वीडियो

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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स्कूल में डांट हम सभी ने कभी न कभी खाई है लेकिन प्रिंसिपल या टीचर को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। बिहार के छोटे से बच्चे ने प्रिंसिपल को ऐसा जवाब दिया कि उसे सुनकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। चलिए आपको वायरल वीडियो का किस्सा सुनाते हैं। 

“प्रिंसिपल जी…मैं स्कूल को तबाह कर दूंगा!” बिहार के बच्चे की बात सुन छूट जाएगी हंसी, वायरल हुआ वीडियो

स्कूल में हर बच्चे के मासूमियत से भरे दिन होते हैं, जिसमें हम समझ नहीं पाते कि किससे क्या बोलना है। टीचर्स अगर डांटें या मार दें तो बुरा लगता है लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाते। हालांकि, मन में कई बातें बोलने की इच्छा रहती है लेकिन जुबां पर वह बातें नहीं आती। बिहार के स्कूल में एक छोटे से बच्चे से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और उसने प्रिंसिपल को हड़का दिया। जी हां, ये बच्चा करीब 5-6 साल का होगा और उसकी मासूमियत गुस्से में साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। कई लोग इसकी क्यूटनेस पर फिदा हो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बच्चे की पेरेंटिंग पर सवाल कर रहे हैं। तो चलिए आपको भी वीडियो के अंदर हुए पूरे मसले की जानकारी देते हैं।

क्या है मामला

वायरल हो रहे वीडियो में स्कूल में टीचर की डांट से नाराज एक छोटे बच्चे ने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। बिहार के इस छात्र का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल ने उसे किसी बात पर डांट लगाई, जिसके जवाब में बच्चे ने कुछ ऐसा कहा जो आपने किसी बड़े के मुंह से ही सुना होगा।

बच्चे ने क्या बोला

प्रिंसिपल की डांट से नाराज होकर बच्चे ने गुस्से में ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बच्चे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “प्रिंसिपल जी…अपने दिन गिनना शुरू कर दीजिए। आपका स्कूल तबाह कर दूंगा।” उसकी यह बात सुनते ही आसपास खड़े बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। खुद प्रिंसिपल भी बच्चे की मासूमियत और अंदाज देखकर मुस्कुरा पड़े। इसके बाद प्रिंसिपल ने मजाकिया लहजे में बच्चे से पूछा, “हम तुम्हें पढ़ने के लिए कहते हैं, तो तुम चिल्लाते हो…अब हमारा स्कूल भी तोड़ दोगे?” इस पर बच्चे ने बिना झिझक तुरंत जवाब दिया- “हां।” बच्चे का यह मासूम लेकिन मजेदार अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

रिएक्शन की आई बाढ़

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि बच्चा गुस्से में भी मासूम लग रहा है, तो वही कुछ ने कहा कि बच्चा इतना अच्छा डायलॉग कैसे बोल रहा है। तो वही कुछ ने उसे बिहार का अगला सीएम घोषित कर दिया। तो वहीं कुछ लोगों ने बच्चे की परवरिश पर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि घर के माहौल से बच्चा ये सब सीख रहा है और वही स्कूल में बोल रहा है। फिलहाल, इस क्यूट वीडियो से लोगों ने खूब मजे लिए और अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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