सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं.. ये 9 शौक भी बच्चे में जरूर डालें, बदल सकते हैं उनका भविष्य!
पैरेंट्स को अक्सर लगता है कि सिर्फ पढ़ाई-लिखाई करने से ही बच्चे का भविष्य बेहतर होता है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन पढ़ाई के साथ कुछ हॉबीज भी जरूरी हैं। ये शौक बच्चे को लाइफ से जुड़ी कई स्किल्स सिखाते हैं।
हर बच्चा अपने आप में खास होता है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छे नंबर ही बच्चे के अच्छे भविष्य की गारंटी नहीं होते। अगर बचपन से ही बच्चे को सही शौक अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाए, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसका सोचने का तरीका बेहतर होता है और वह नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है और फिर यही छोटे-छोटे शौक आगे चलकर उसके लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं और बच्चे को जीवन की कई जरूरी बातें सिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि उसके अच्छे शौकों पर भी ध्यान दें। चलिए जानते हैं ऐसे 9 शौक, जो आपके बच्चे की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं।
क्रिएटिव राइटिंग की आदत डालें
बच्चों को लिखने के लिए मोटिवेट करें। वे कहानी लिखें, अपनी डायरी लिखें या अपने मन की बात कागज पर उतारें। इन सभी तरीकों से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है और वे अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करना सीखते हैं। इससे धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है और सोचने की क्षमता मजबूत होती है।
स्विमिंग सीखने के लिए मोटिवेट करें
स्विमिंग एक ऐसा शौक है जो शरीर और मन, दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। इससे बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, शरीर में स्टैमिना आता है और डिसिप्लिन की भावना बढ़ती है। डेली स्विमिंग करने से बच्चे एक्टिव और फिट रहते हैं।
मेडिटेशन करना फायदेमंद
ध्यान यानी मेडिटेशन बच्चों के मन को शांत रखने में मदद करता है। इससे तनाव कम होता है और उनका फोकस बेहतर होता है। साथ ही वे अपने इमोशंस को भी अच्छे से संभालना सीखते हैं। यह आदत पढ़ाई और डेली रूटीन दोनों के लिए फायदेमंद है।
बुक रीडिंग का शौक बढ़ाएं
बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत जरूर डालें। पढ़ने से बच्चों का ज्ञान बढ़ता है और उन्हें नए शब्द सीखने का मौका मिलता है। इसके साथ ही उनकी एकाग्रता भी बेहतर होती है। धीरे-धीरे पढ़ना उनके लिए सीखने का सबसे आसान और मजेदार तरीका बन सकता है।
मार्शल आर्ट सिखाएं
मार्शल आर्ट सिर्फ आत्मरक्षा सीखने का तरीका नहीं है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुद पर कंट्रोल रखना सीखते हैं। इसके अलावा उससे बच्चे की फिटनेस भी अच्छी रहती है। यह शौक बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है।
नई भाषाएं सीखने के लिए मोटिवेट करें
अगर बच्चा एक से ज्यादा भाषाएं सीखता है, तो उसका बात करने का तरीका बेहतर होता है। अलग-अलग भाषाओं को समझने से उसे नई चीजें सीखने और दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है। यह आदत आगे चलकर भी उसके बहुत काम आ सकती है।
दौड़ने की आदत डालें
दौड़ना एक आसान लेकिन बहुत अच्छा शौक है। इससे शरीर में स्टैमिना बढ़ता है और दिल की सेहत बेहतर रहती है। इसके साथ ही दौड़ने से मेंटल हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है। रोज थोड़ी देर दौड़ने की आदत बच्चे को लंबे समय तक हेल्दी रखने में मदद कर सकती है।
नेचर के बीच समय बिताने दें
बच्चों को समय-समय पर नेचर के करीब ले जाएं। हाइकिंग या खुली जगहों पर समय बिताने से वे पेशेंस रखना सीखते हैं और साथ ही उनमें जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है। नेचर के साथ समय बिताने से बच्चों का मन शांत रहता है और मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है।
उम्र के अनुसार छोटे-छोटे काम करने दें
बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से छोटे-छोटे काम करने दें। साथ ही उन्हें पैसों की समझ भी धीरे-धीरे दें। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना आती है और वे सेल्फ डिपेंडेंट बनना सीखते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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