सावधान! गर्भावस्था में थायरॉइड का असंतुलन बच्चे के IQ पर डाल सकता है असर, जानें कैसे बचें

हर साल जनवरी के महीने में थायरॉइड जागरूकता माह 2026 (Thyroid Awareness Month) मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य थायरॉइड स्वास्थ्य के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और थायरॉइड ग्रंथि के कार्यों व उससे जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को शिक्षित करना है। बता दें, थायरॉइड हॉर्मोन गर्दन के सामने स्थित एक ग्रंथि से बनता है। यह हॉर्मोन शरीर के मेटाबॉलिज़्म और कई जरूरी अंगों के सही काम के लिए बहुत आवश्यक होता है। थायरॉइड ग्रंथि का काम थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन (TSH) द्वारा नियंत्रित होता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के शारीरिक और हॉर्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए थायरॉइड हॉर्मोन की जरूरत बढ़ जाती है।

गर्भावस्था में थायरॉइड असंतुलन के नुकसान शारदाकेयर हेल्थसिटी की गाइनोकॉलोजिस्ट डॉ. लिपि शर्मा कहती हैं कि गर्भावस्था में थायरॉइड का असंतुलन दो तरह का हो सकता है-हॉर्मोन का कम होना (हाइपोथायरॉइडिज़्म) या ज्यादा होना (हाइपरथायरॉइडिज़्म)। यह समस्या केवल गर्भावस्था में बढ़ी हुई जरूरत के कारण ही नहीं होती, बल्कि आयोडीन की कमी, ऑटोइम्यून बीमारियों और अन्य कारणों से भी हो सकती है। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो हॉर्मोन के स्तर के अनुसार मां में एनीमिया, अधिक थकान, जोड़ों में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा से जुड़ी समस्याएं और डिलीवरी के बाद डिप्रेशन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं शिशु में गर्भपात, समय से पहले जन्म, कम वजन से जन्म लेने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे गंभीर असर शिशु के लंबे समय के विकास पर पड़ता है, जैसे दिमागी विकास में कमी, सीखने में परेशानी और अन्य विकास संबंधी समस्याएं।

गर्भावस्था के पहले 3-4 महीनों में हाइपरथायरॉइडिज्म का कारण कभी-कभी गर्भावस्था के पहले तीन–चार महीनों में हाइपरथायरॉइडिज़्म देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय गर्भावस्था के हॉर्मोन का स्तर ज्यादा होता है, जिससे थायरॉइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा थायरॉक्सिन बनाने लगती है। यह स्थिति अक्सर अपने आप ठीक हो जाती है और आमतौर पर मां या बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं होती। लेकिन कुछ मामलों में गर्भावस्था के दौरान हाइपरथायरॉइडिज़्म जुड़वा गर्भ, मोलर प्रेग्नेंसी या अत्यधिक उल्टी (हाइपरएमेसिस) जैसी गंभीर स्थितियों का संकेत हो सकता है, जिनमें विशेषज्ञ देखभाल जरूरी होती है।

समस्या का कैसे किया जाता है इलाज अगर थायरॉइड की समस्या का पता चल जाए, तो इलाज में या तो कमी वाले हॉर्मोन की पूर्ति की जाती है या ज्यादा हॉर्मोन को नियंत्रित किया जाता है। सही मात्रा तय करने के लिए समय-समय पर खून की जांच जरूरी होती है। आमतौर पर गर्भावस्था में थायरॉइड हॉर्मोन का स्तर डिलीवरी के समय या डिलीवरी के तरीके पर कोई खास असर नहीं डालता।

ऑटोइम्यून सूजन है थायरॉइडाइटिस डिलीवरी के बाद होने वाली थायरॉइडाइटिस एक ऑटोइम्यून सूजन है, जो बच्चे के जन्म के बाद 12 महीनों के भीतर हो सकती है। कई बार इसमें कोई लक्षण नहीं होते। लेकिन अगर हाइपरथायरॉइडिज़्म या हाइपोथायरॉइडिज़्म के लक्षण दिखें, या डिलीवरी के बाद गंभीर डिप्रेशन हो, तो थायरॉइड की जांच जरूर करानी चाहिए। यह समस्या उन महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, जिनमें पहले से कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो या परिवार में थायरॉइड रोग का इतिहास हो। इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अक्सर यह समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन भविष्य में थायरॉइड कम होने का खतरा बना रह सकता है।