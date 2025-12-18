Hindustan Hindi News
सावधान! जहरीली हो रही है हवा, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रदूषण से बचाने के 5 असरदार तरीके

Tips to protect childern from toxic air high AQI : छोटे बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते और उनकी इम्यूनिटी भी काफी कमजोर होती है। जिसी वजह से बच्चों पर प्रदूषण का ज्यादा असर होता है। अगर आप अपने बच्चे को प्रदूषण से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये 5 आसान उपाय आजमा सकते हैं।

Dec 18, 2025 01:48 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
आज देशभर में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर संकट बनकर उभर रहा है। दिल्ली-एनसीआर में तो लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लोगों के बीच आम हो गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल-कॉलेज में तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कह दिया गया है। लेकिन 7 साल से छोटे बच्चों के लिए प्रदूषण की समस्या गंभीर संकट बनकर उभर सकती है। बता दें, छोटे बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते और उनकी इम्यूनिटी भी काफी कमजोर होती है। जिसी वजह से बच्चों पर प्रदूषण का ज्यादा असर होता है। अगर आप अपने बच्चे को खतरनाक AQI से बचाना चाहते हैं तो ये 5 आसान उपाय आजमा सकते हैं।

जहरीली हवा से 7 साल से छोटे बच्चों को बचाने के 5 जरूरी टिप्स

घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का करें उपयोग

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ने पर सबसे पहले छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घर के भीतर की हवा को साफ रखना बेहद जरूरी हो जाता है। PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषकों को रोकने के लिए HEPA फिल्टर वाला उच्च गुणवत्ता वाला एयर प्यूरीफायर खरीदें। प्यूरीफायर को बेडरूम और लिविंग रूम में रखें, जहां बच्चे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। प्यूरीफायर के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए फिल्टर को नियमित रूप से साफ करें या बदलें।

AQI बढ़ने पर बच्चे को घर के अंदर रखें

आमतौर पर सुबह और शाम, प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर होता है। इसलिए अपने बच्चों को साइकिल चलाने, दोस्तों के साथ खेलने जैसी बाहरी गतिविधियों को करने से बचाएं। ऐसा करने से उनका हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क में आने का खतरा कम हो जाता है।

Tips to protect kids from toxic air high AQI

दिल्ली-एनसीआर के वायु सूचकांक (AQI) की दैनिक निगरानी करें

दिल्ली-एनसीआर में AQI की दैनिक निगरानी करना आपके बच्चे की गतिविधियों की योजना बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। वास्तविक समय की जानकारी के लिए SAFAR, AQICN या CPCB AQI ट्रैकर जैसे ऐप्स का उपयोग करें। यदि दिल्ली में AQI मीडियम है, तो कुछ आउटडोर गेम्स खेलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अगर यह स्तर गंभीर है, तो घर के अंदर की गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मास्क पहनाएं

दिल्ली एनसीआर में उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) होने के बावजूद जब घर से बाहर निकलना जरूरी हो, तो सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा ठीक से फिट होने वाला N95 या N99 मास्क पहने। ये मास्क उन सूक्ष्म कणों और प्रदूषकों को फिल्टर करने में मदद करते हैं जिन्हें सामान्य कपड़े के मास्क फिल्टर नहीं कर पाते हैं।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वस्थ आहार लें

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रभावों का मुकाबला करने में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए उसके आहार में संतरे, अमरूद और पालक जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। अखरोट और अलसी जैसे ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ भी उनके श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि यह दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारण उत्पन्न विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।

Parenting Tips

