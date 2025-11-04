Hindustan Hindi News
beware 3 things said unknowingly can destroy kids confidence parents should be cautious
अनजाने में कही गई ये 3 बातें तोड़ देती है बच्चों का आत्मविश्वास, पेरेंट्स बरतें सावधानी

Tue, 4 Nov 2025 04:53 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
What makes a child lose confidence : इस बात में कोई संशय नहीं है कि सभी माता-पिता अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा सोचते और अच्छा करने की उम्मीद करते हैं। अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए वो दिन-रात कड़ी मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। बावजूद इसके कई बार जानें-अनजाने या फिर गु्स्से और चिड़चिड़ाहट में पेरेंट्स बच्चों को कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, जो उनके कोमल दिल को गहरी चोट पहुंचा सकती है। पेरेंट्स की उन बातों से बच्चे का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और वो जीवन की दौड़ में साथी बच्चों से पीछे रहने लगते हैं। अगर आपको भी अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी लग रहा है तो गौर करें कहीं उसके पीछे आपके कहीं ये बातें तो नहीं।

बच्चे का कॉन्फिडेंस कम करती हैं पेरेंट्स की ये 3 बातें

तुम अपने भाई-बहन या दोस्त जैसे क्यों नहीं हो

पेरेंट्स अकसर ये बात बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन असल जीवन में इसका उन पर उल्टा असर पड़ता है। कई अध्ययन बताते हैं कि बच्चों की दूसरों से तुलना करने से उनमें नाराजगी, प्रतिद्वंद्विता और अपर्याप्तता की भावनाएं बढ़ती हैं। जब माता-पिता बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं, तो बच्चे इससे खुद को कम समझने लगते हैं। जिससे उनका आत्म-सम्मान कमजोर होता है। माता-पिता को चाहिए कि बच्चों की व्यक्तिगत खूबियों को उजागर करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।

तुम बहुत संवेदनशील हो या रोना बंद करो

माता-पिता अकसर किसी स्थिति को शांत करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आपके बच्चे को नकारात्मक संदेश देता है। बच्चे की भावनाओं को नजरअंदाज करने से उन्हें भावनात्मक नियंत्रण करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे बच्चे अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। जब कभी बच्चों को बताया जाता है कि वे 'बहुत संवेदनशील' हैं, तो वे इस विचार को अपने भीतर यह सोचकर दबा लेते हैं कि उनकी भावनाएं गलत, कमजोर या शर्मनाक हैं। जो उनके इमोशनल डेवलपमेंट और आत्मविश्वास में कमी पैदा कर सकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की भावनाओं को सहानुभूति के साथ स्वीकार करें। बच्चे से कुछ इस तरह बात करें-'मुझे लगता है कि यह बात आपको बहुत परेशान कर रही है। आओ इस बारे में बात करें।'

अगर आप बार-बार ऐसा करते रहोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे

पेरेट्स अक्सर यह चेतावनी के तौर पर बच्चों को कहते हैं, लेकिन यह प्रेरणा से ज्यादा बच्चे के मन में डर पैदा करता है। सुधार करने में सक्षम महसूस करने की जगह , बच्चे सुनते हैं, 'मैं असफल होने के लिए ही बना हूं।' यह धारणा प्रयास और प्रयोग को निराश कर देती है। बच्चे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहें, 'अगर आप अलग तरीके से अभ्यास करेंगे, तो आप इसमें बेहतर हो जाएंगे।'

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
