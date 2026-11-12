Gen Beta बेबी बॉय के लिए म अक्षर से 50 मॉडर्न और यूनिक नाम, अर्थ भी हैं बेहद खास
2026 में जन्में बेटे के लिए खूबसूरत नाम देख रही हैं, तो हम 50 नामों की लिस्ट लेकर आए हैं। इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक सुंदर नाम है, जिनका अर्थ भी काफी प्यारा है।
बच्चों का नाम खोजना बड़ा टास्क होता है और खासतौर पर जब बच्चे आजकल के जमाने के हो, जिन्हें जल्दी अपना नाम पसंद नहीं आता है। अगर आप बीटा जेनरेशन यानी 2026 में जन्में बेटे के लिए ट्रेंडी और यूनिक नाम खोज रहे हैं, तो हम आपके लिए 50 खूबसूरत नाम लेकर आए हैं, जो म अक्षर से शुरू होते हैं। ये नाम सुनने और बोलने में आसान होंगे और इनके अर्थ भी हटके होंगे। हम 50 नामों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, आप इसमें से कोई एक नाम चुन सकते हैं।
म अक्षर से लड़कों के 50 यूनिक और मॉडर्न नाम
1. मायांश (Mayansh) – ईश्वर का अंश।
2. मिवान (Mivaan) – ईश्वर का उपहार।
3. मिहिर (Mihir) – सूर्य और प्रकाश।
4. मयंक (Mayank) – चंद्रमा।
5. मृदुल (Mridul) – कोमल, सौम्य और विनम्र स्वभाव वाला।
6. मक्षित (Makshit) – सम्मानित और पूजनीय।
7. मान्विक (Maanvik) – बुद्धिमान और विचारशील।
8. मयूर (Mayur) – मोर, सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक।
9. मिहान (Mihaan) – महान और उदार।
10. मौलिक (Maulik) – अनोखा, विशिष्ट और मौलिक।
11. मृगांक (Mrigank) – चंद्रमा।
12. मेधांश (Medhansh) – बुद्धि और मेधा का अंश।
13. मनीत (Maneet) – सम्मानित और मन को प्रिय।
14. मनन (Manan) – चिंतन, विचार और आत्ममंथन।
15. मयुख (Mayukh) – प्रकाश की किरण।
16. मृणाल (Mrinal) – कमल का तना।
17. मिहित (Mihit) – सूर्य और प्रकाश से जुड़ा नाम।
18. मनीष (Manish) – बुद्धिमान और ज्ञानी।
19. माक्षिक (Makshik) – मधुर और शहद जैसा।
20. मृदांश (Mridansh) – कोमलता का अंश।
21. मोक्ष (Moksh) – मुक्ति और परम स्वतंत्रता।
22. मयूरांश (Mayuransh) – मोर का अंश।
23. मन्मय (Manmay) – मन में लीन और तल्लीन।
24. माधव (Madhav) – भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम।
25. मनींद्र (Manindra) – मन का स्वामी।
26. महिर (Mahir) – पृथ्वी और संसार से जुड़ा नाम।
27. मितांश (Mitansh) – मित्रता और प्रेम का अंश।
28. मितुल (Mitul) – मित्रवत और संतुलित स्वभाव वाला।
29. मृगेश (Mrigesh) – सिंह और वन का राजा।
30. मयंकित (Mayankit) – चंद्रमा जैसा उज्ज्वल।
31. महित (Mahit) – सम्मानित और पूजनीय।
32. मन्वित (Manvit) – बुद्धिमान और विवेकशील।
33. मौर्य (Maurya) – प्राचीन मौर्य राजवंश से जुड़ा नाम।
34. मृगांकित (Mrigankit) – चंद्रमा से सुशोभित।
35. मेधव (Medhav) – बुद्धिमान और प्रतिभाशाली।
36. मयूख (Mayukh) – प्रकाश की किरण।
37. महांश (Mahansh) – महानता का अंश।
38. मनीतांश (Maneetansh) – सम्मान का अंश।
39. मृणांक (Mrinank) – चंद्रमा।
40. मितेश (Mitesh) – संतुलन और मर्यादा से जुड़ा नाम।
41. मिहांश (Mihansh) – प्रकाश का अंश।
42. मनस्व (Manasva) – दृढ़ मन और आत्मविश्वास वाला।
43. महेश (Mahesh) – भगवान शिव का एक नाम।
44. मयेश (Mayesh) – प्रकाश और महानता से जुड़ा आधुनिक नाम।
45. मृगेंद्र (Mrigendra) – सिंह और श्रेष्ठता का प्रतीक।
46. मेघांश (Meghansh) – बादल का अंश।
47. माणिक (Manik) – अनमोल रत्न।
48. मृदांशु (Mridanshu) – चंद्रमा की कोमल किरण।
49. मानित (Maanit) – सम्मानित और आदरणीय।
50. मुकुल (Mukul) – फूल की कली और नई शुरुआत का प्रतीक।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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