Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडbecoming a class topper is not a rocket science just follow these 5 tips to become class topper
क्लास टॉपर बनना नहीं कोई रॉकेट साइंस, बस अपनाने होंगे ये 5 टिप्स

क्लास टॉपर बनना नहीं कोई रॉकेट साइंस, बस अपनाने होंगे ये 5 टिप्स

संक्षेप:

5 Things to be done to become class topper : कक्षा में कम अंक ना सिर्फ बच्चे का मनोबल तोड़ते हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी गहरी ठेस पहुंचाते हैं। अगर आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है तो आइए जानते हैं टॉपर बच्चों की वो 5 खासियत, जो उन्हें हमेशा पढ़ाई में आगे बनाए रखती हैं।

Dec 12, 2025 08:38 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share

परीक्षा का समय नजदीक आ चुका है। बच्चों के पूरे साल की मेहनत उनके सालाना पेपर के अंकों को देखकर आंकी जाएगी। यूं तो हर बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बावजूद इसके कई पीछे बच्चे अंकों में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। जिससे ना सिर्फ उनका मनोबल टूटता है बल्कि आत्मविश्वास को भी गहरी ठेस पहुंचती है। अगर आपका हाल भी कुछ ऐसा ही है तो आइए जानते हैं टॉपर बच्चों की वो 5 खासियत, जो उन्हें हमेशा कक्षा में पढ़ाई में हमेशा आगे रखती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्लास टॉपर बनने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

रोजाना की पढ़ाई का टाइम-टेबल बनाएं

अगर आप अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर क्लास के टॉपर बनना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम-टेबल बनाकर उसे सख्ती से फॉलो करें। बिना रूटीन के की हुई पढ़ाई बिखरी हुई रहती है। सुबह 1-2 घंटे जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू करो, स्कूल के बाद 4-5 घंटे पढ़ने के लिए फिक्स करो। याद रखें, टॉपर बच्चे कभी भी उठकर पढ़ने नहीं लगते हैं। उनके पास हर विषय के लिए एक प्लान होता है।

क्लास में पूरा ध्यान दें और नोट्स खुद बनाएं

टीचर जो बोर्ड पर लिखवाते हैं या जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पाठ पढ़ाते समय बताते हैं, उन्हें अपनी भाषा में तुरंत नोट करें। बाद में किताब से पढ़ने से अच्छा है कि आपके अपने हैंडराइटेन नोट्स हों। ये नोट्स रिवीजन के दौरान बहुत समय बचाते हैं।

हर विषय को रोज थोड़ा-थोड़ा रिवाइज करो

आपने अकसर कई बच्चो को पेपर से एक दिन पहले पाठ को रटते हुए देखा होगा। लेकिन टॉपर बच्चे कभी भी एक रात पहले किसी विषय को रटते नहीं हैं। वे हफ्ते में 2-3 बार पुराना टॉपिक रिवाइज करते हैं। 1 दिन बाद ,1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद रिवीजन करने से चीजें दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहती हैं।

पिछले 5-10 साल के पेपर और सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें

ज्यादातर एग्जाम में सवाल रिपीट हो जाते हैं या उसी पैटर्न के आते हैं। हर हफ्ते 1-2 पुराने पेपर टाइमर लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए अपनी गलतियों को एक अलग नोटबुक में लिखें। यही टॉपर्स का अच्छे अंक लाने का सीक्रेट हथियार होता है।

डाउट्स को उसी दिन क्लियर करें, कभी पेंडिंग मत छोड़ें

अगर एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे पूरा चैप्टर मुश्किल लगने लगता है। टीचर से, दोस्त से या यूट्यूब से, लेकिन उसी दिन अपना हर डाउट क्लियर करें। टॉपर कभी 'कल देख लूंगा' जैसा रवैया नहीं अपनाते हैं।

सलाह- रोज रात को सोने से पहले 10-15 मिनट बिना किताब खोलें उस दिन की पढ़ी हुई चीजें याद करें। याद रखें, क्लास टॉपर बनना किसी बच्चे के लिए कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क चाहिए।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।