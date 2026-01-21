Hindustan Hindi News
बसंत पंचमी पर बेटी को दें मां सरस्वती के टॉप 15+ यूनिक नाम, हर शब्द का एक खास मतलब

Basant Panchami 2026 Baby Names : अगर बसंत पंचमी 2026 के शुभ अवसर पर आप अपने घर की बेटी का कोई शुभ और अर्थपूर्ण नाम रखना चाहते हैं तो ये यूनिक और लेटेस्ट बेबी नेम लिस्ट आपके काम आ सकती है।

Jan 23, 2026 02:37 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Basant Panchami 2026 Baby Names Insipred With Maa Saraswati : देशभर में बसंत पंचमी 2026 का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती की पूजा-अर्चना के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय पीला भोग भी प्रसाद में चढ़ाया जाता है। अगर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप अपने घर की बेटी का कोई शुभ और अर्थपूर्ण नाम रखना चाहते हैं तो ये यूनिक और लेटेस्ट बेबी नेम लिस्ट आपके काम आ सकती है। इस लिस्ट में शामिल बेटियों का हर नाम न केवल सुनने में बेहद अच्छा है बल्कि उसमें मां सरस्वती की तरह ज्ञान की गरिमा, कला की मधुरता और सादगी का संगम भी देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि उनके नाम से जुड़ा नाम बच्चे को देने से उसमें बुद्धिमत्ता, कोमलता और रचनात्मकता आती है। तो बस बेटी के नाम को लेकर कंफ्यूजनछोड़िए और पसंद करें इस बेबी गर्ल नेम लिस्ट में से कोई प्यार सा यूनिक बेबी नेम।

बेटी को दें मां सरस्वती के ये खूबसूरत मीनिंगफुल नाम

-अक्षिता (Akshita)- वह जिसे मिटाया न जा सके; ज्ञान की निरंतरता।

-वागीशा (Vagisha)- वाणी की स्वामिनी; जो बोलने में अत्यंत कुशल हो।

-मेधांश (Medhansh)- बुद्धि का अंश; यह नाम आधुनिक और सार्थक दोनों है।

-चित्रांगदा (Chitrangada)- कलाओं से सुसज्जित; मां सरस्वती का एक नाम।

-सुरभि (Surabhi)- मधुर सुगंध और दिव्य संगीत का प्रतीक।

-ईरा (Ira)- सरस्वती का एक नाम; पृथ्वी

-ग्यानवी (Gyanvi)- जिसमें बहुत ज्ञान हो

-वाग्देवी (Vagdevi)- वाणी की देवी

-काव्या (Kavya)- कविता या रचनात्मक लेखन

-नव्या (Navya)- नया, नवीन (ज्ञान की नई किरण)

-अन्वया (Anvaya)- जुड़ाव या परिवार (सरस्वती का सूक्ष्म रूप)

-शारदा (Sharada)- ज्ञान प्रदान करने वाली।

-हंसिनी (Hamsini)- हंस की सवारी करने वाली (पवित्रता का प्रतीक)।

-विमला (Vimala)- निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध।

-सावित्री (Savitri)- प्रकाश की देवी, जो ज्ञान का मार्ग दिखाती है।

-ब्रह्माणी (Brahmani)- भगवान ब्रह्मा की शक्ति।

