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फोन छीनते ही बच्चा चीखने-चिल्लाने लगता है तो ये 3 काम करें, बिना शोर-शराबे के करेगा वापस

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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Parenting Tips: बच्चे ने फोन घंटों से हाथ में ले रखा है और गेम खेलने, दोस्तों के साथ चैटिंग में बिजी है तो अचानक से फोन छीनने की बजाय ये 3 काम को करें। इससे बच्चा बगैर चीखे-चिल्लाए और झगड़ा किए फोन वापस कर देगा।

parenting tips
बच्चे से फोन वापस छीनने पर चीखता है तो ये 3 काम करें

बच्चे से फोन वापस मांगना मतलब घर में चीखना-चिल्लाना, बेवजह के शोर को न्योता देना है। बच्चे फोन में इतना मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें फोन के बाहर की दुनिया का ख्याल नहीं रह जाता है। ऐसे में जब आप उनसे फोन वापस मांगते हैं तो वो एकदम से चीखने-चिल्लाने लगते हैं और जोर-जोर से आवाज करते हैं, रोते हैं। पैरेंट्स को इस नाजुक मौके को बहुत समझदारी से हैंडल करने की जरूरत होती है। जिससे बच्चे को फोन की लत ना लगे और वो समझें कि मोबाइल कुछ देर मनोरंजन के लिए है। पूरे टाइम उसे यूज नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में डॉक्टर खुशबू बड़े ही शानदार तरीके से एक्स्प्लेन करती हैं कि बच्चे जब फोन पर एकदम बिजी होते हैं तो वो एक तरह से फुल फ्लाइट मोड पर होते हैं। गेम का नेक्स्ट लेवल, गेम का आखिरी टाइम, दोस्तों के साथ चैटिंग चल रही होती है और जब आप अचानक से फोन छीन लेते हैं तो इस तरह समझिए कि प्लेन लैंड करने की बजाय क्रैश हो गया। ऐसे में बच्चे का चीखना-चिल्लाना स्टार हो जाना काफी नेचुरल है। पैरेंट्स को बच्चे से फोन वापस लेना है तो उनसे ये 3 बातें बोलें और फिर लें।

अनाउंस करें

जिस तरह प्लेन की लैंडिंग से पहले अनाउंसमेंट की जाती है। ठीक उसी तरह बच्चे के दिमाग को भी लैंडिंग की जरूरत है। इसलिए पहले बच्चे को अनाउंस करके बताएं कि अगले दस मिनट में फोन वापस करना होगा। इससे बच्चे का दिमाग थोड़ा सा लैडिंग मोड में आएगा।

थोड़ा रिस्पेक्ट है जरूरी

भले ही वो आपका बच्चा है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट जरूरी है। बच्चे से पूछें कि गेम का कौन सा लेवल चल रहा है। फिर बोलें कि वो ये वाला लेवल खेलकर फोन वापस कर दें। या गेम ओवर हो रहा तो फटाफट ओवर करके फोन वापस कर दे।

ऑल्टरनेट ऑप्शन रेडी होना चाहिए

बच्चे से जब फोन वापस लेना है तो साथ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज उसके लिए रेडी रखें। खाने का टाइम हो गया या फिर कोई और इंटरेस्टिंग एक्टीविटी तैयार रखें, जिससे बच्चे के माइंड को दूसरी जगह इन्वॉल्व होने का मौका रहे। नहीं तो बच्चा दोबारा से फोन में ही बिजी हो जाएगा और आपकी वॉर्निंग किसी काम नहीं आएगी।

तो फोन को एकदम से बच्चे से छीनने की बजाय दस मिनट की वॉर्निंग प्रेम से देने और दूसरे ऑप्शन को रेडी रखने के बाद ही लें। जब आप इस तरह से फोन वापस लेंगे तो कभी भी बच्चा चीखेगा-चिल्लाएगा नहीं और आराम से फोन वापस कर देगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
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