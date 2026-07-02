'र' अक्षर से चुनना है बेटी के लिए नाम! पंडित जी के बताए 15 शुभ नामों में से चुनें एक
र अक्षर से बेटी के लिए नाम चुन रहे हैं, तो कुछ शुभ नामों में से एक नाम यहां से चुनें। मां दुर्गा से प्रेरित इन नामों के अर्थ भी बेहद सुंदर हैं। तो चलिए आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं।
हिन्दू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद सही साहित्य के साथ उसका नामकरण संस्कार होता है। बच्चे की राशि के हिसाब से जो भी अक्षर निकलता है, उससे ही बेटी या बेटे को नाम दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस अक्षर से रखा गया नाम बच्चे के लिए भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर आप बेटी के लिए र अक्षर से नाम रखने वाले हैं और नामों की लिस्ट खंगाल रहे हैं, तो हम आपको 15 यूनिक और सुंदर नाम बताने जा रहे हैं। ये नाम मां दुर्गा से प्रेरित होंगे और सभी के अर्थ भी खूबसूरत, सुख-समृद्धि देने वाले होंगे। कानपुर के पंडित रामविलास ने बेटी के लिए र अक्षर से 15 नाम बताए हैं, जिनमें से एक नाम चुनकर आप रख सकते हैं।
'र' अक्षर से 15 नामों की लिस्ट
1- रिद्धिमा- इस नाम का अर्थ होता है समृद्धि, सफलता और सौभाग्य से भरपूर। ये नाम माता रानी से प्रेरित है और उनका आशीर्वाद मिलता है।
2- रिद्धि- भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि से प्रेरित ये नाम समृद्धि, उन्नति, देवी लक्ष्मी का एक नाम माना जाता है।
3- रंजिका- इस नाम का मतलब होता है आनंद देने वाली, प्रसन्नता फैलाने वाली लड़की।
4- रक्षा- रक्षा नाम का अर्थ होता है संरक्षण करने वाली, मां दुर्गा का स्वरूप।
5- रश्मिका- रश्मिका नाम मॉडर्न है और सुंदर अर्थ वाला भी। इसका मतलब होता है प्रकाश की किरण, तेजस्वी और उज्ज्वल।
6- राधिका- इस नाम का मतलब होता है सफलता, समृद्धि, आराधना करने वाली, प्रेम और भक्ति का प्रतीक।
7- रानी- रानी नाम का अर्थ होता है देवी के राजराजेश्वरी स्वरूप की तरह ऐश्वर्य, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक।
8- रीवा- इस नाम का मतलब होता है शुभता, पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति से जुड़ा हुआ।
9- रीमा- रीमा नाम का अर्थ होता है सौम्यता, प्रेम, स्नेह और सकारात्मक का प्रतीक।
10- रूपिका- रूपिका नाम का मतलब होता है सुंदर रूप वाली, मनमोहक, आकर्षक, मन को मोह लेने वाली।
11- रेवती- इस नाम को चुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है धन-धान्य से परिपूर्ण, समृद्ध, संपन्न, शुभ और ऐश्वर्यशाली।
12- राम्या- ये नाम हिंदू धर्म में शुभ और संस्कृत मूल का माना जाता है। यह मां लक्ष्मी और पार्वती जैसे दिव्य, सौम्य स्वभाव वाली देवी का एक नाम है।
13- रियांशी- अगर आप रियांशी चुन रहे हैं, तो इसका मतलब होता है दिव्य अंश, ईश्वर का आशीर्वाद।
14- रियान्वी- इस नाम का मतलब होता है देवी स्वरूप, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक।
15- राध्या- यह नाम आराध्य शब्द से लिया गया है, जिसका सीधा अर्थ है पूजनीय या उपासना के योग्य।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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