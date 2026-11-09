न टीवी, न मोबाइल! ऐसे बेटी की परवरिश कर रहे हैं आसिन और राहुल शर्मा
एक्ट्रेस आसिन और उनके पति राहुल शर्मा अपनी 9 साल की बेटी को टीवी और मोबाइल से दूर रखकर बड़ा कर रहे हैं। उनकी परवरिश का तरीका चर्चा में है, जिसमें किताबों को खास जगह दी गई है।
आजकल छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल और टीवी का रिमोट आसानी से दिख जाता है। बच्चे घंटों स्क्रीन पर कार्टून, गेम और वीडियो देखते रहते हैं। ऐसे में एक्ट्रेस आसिन थोट्टुमकल और उनके पति राहुल शर्मा का तरीका थोड़ा अलग है। दोनों अपनी 9 साल की बेटी एरिन रयान शर्मा को अब तक टीवी और मोबाइल से दूर रखे हुए हैं। राहुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में किताबों की भरमार है और बेटी की पढ़ाई के साथ-साथ किताबें पढ़ने पर भी खास ध्यान दिया जाता है। बच्चों को छोटी उम्र में स्क्रीन से दूर रखने के पीछे क्या वजह है और इससे उन्हें कैसे फायदा मिल सकता है, आइए समझते हैं।
बेटी को टीवी और मोबाइल से दूर रखते हैं आसिन और राहुल!
आसिन के पति और माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा ने साल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान बेटी की परवरिश से जुड़ी कुछ बातें शेयर की थीं। उन्होंने बताया था कि अब तक उन्होंने बेटी एरिन को टीवी और मोबाइल नहीं दिया है। उनके घर में टीवी और मोबाइल के बजाय किताबों को ज्यादा जगह मिली हुई है।
राहुल ने बताया था कि उनकी बेटी दूसरी क्लास में पढ़ती है, लेकिन घर में आठवीं और नौवीं क्लास तक की किताबें भी रखी हुई हैं। वह मजाक में कहते हैं कि जब इतनी किताबें हैं, तो बेटी दसवीं की परीक्षा भी दे ही दे। राहुल ने इसके लिए आसिन को खास क्रेडिट दिया। उनका मानना है कि बेटी की परवरिश में आसिन का सबसे बड़ा योगदान है।
छोटी उम्र में बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना क्यों है जरूरी?
साइकोलॉजिस्ट राशि गुरनानी के अनुसार, बच्चों की उम्र जब 9 से 12 साल के बीच होती है, तब उनके दिमाग और भावनाओं से जुड़ी कई चीजें धीरे-धीरे डेवलप हो रही होती हैं। इस दौरान बच्चे खुद को समझना, दूसरों के साथ घुलना-मिलना और अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं। ऐसे में अगर उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही मोबाइल और सोशल मीडिया की आदत लग जाए, तो कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
- किसी भी काम पर फोकस करने में परेशानी।
- सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर बच्चे खुद को कम समझने लग सकते हैं।
- साइबर बुलिंग का खतरा: इंटरनेट पर बच्चों को कई बार ऐसे लोगों और बातों का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके लिए ठीक नहीं हैं।
स्क्रीन से दूर रहने पर बच्चों को मिलते हैं ये फायदे
- अपनी कल्पना से नई चीजें सोचते हैं: किताबें पढ़ने, कहानियां बनाने और खिलौनों से खेलने पर बच्चे अपनी तरफ से नई-नई चीजें सोचते हैं। इससे उनकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है।
- बाहर खेलना पसंद करते हैं: स्क्रीन पर समय कम बिताने से बच्चों को आउटडोर गेम खेलने और फिजिकल एक्टिविटी करने का ज्यादा समय मिलता है।
- लोगों से मिलना-जुलना सीखते हैं: दूसरे बच्चों और परिवार के लोगों के साथ समय बिताने से वे बातचीत करना, अपनी बात कहना और दूसरों की बात समझना सीखते हैं।
- अपनी भावनाएं समझते हैं: जब बच्चे हर खाली समय में मोबाइल नहीं देखते, तो उन्हें बोरियत, गुस्से और उदासी जैसी भावनाओं को समझने और संभालने का मौका मिलता है।
बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए माता-पिता क्या करें?
राशि का कहना है कि बच्चों को मोबाइल और टीवी से पूरी तरह दूर रखना ही इसका एकमात्र तरीका नहीं है। जरूरी है कि माता-पिता बच्चों के लिए कुछ नियम बनाएं और उन्हें प्यार से समझाएं। इसके लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं।
- खुद भी मोबाइल का कम इस्तेमाल करें: बच्चे अपने माता-पिता को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप हर समय फोन में लगे रहेंगे, तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए उनके सामने मोबाइल का इस्तेमाल कम करें।
- खाने और सोने के समय फोन न दें: घर में कुछ ऐसे नियम बनाएं कि खाना खाते समय और सोने से पहले कोई भी मोबाइल या टीवी न देखे। इससे बच्चों को स्क्रीन से ब्रेक लेने की आदत पड़ेगी।
- किताबें पढ़ने की आदत डालें: बच्चों को उनकी पसंद की कहानियों और कॉमिक्स वाली किताबें दें। रोज उनके साथ कुछ देर बैठकर किताबें पढ़ें। इससे उन्हें पढ़ने में मजा आने लगेगा।
- बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें: बच्चों को पार्क में खेलने, साइकिल चलाने और दूसरे बच्चों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। इससे उनका मन भी लगा रहेगा और फिजिकल एक्टिविटी भी होगी।
- क्रिएटिव कामों में लगाएं: बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक या उनकी पसंद की दूसरी एक्टिविटीज करने दें। इससे वे मोबाइल के बिना भी अपना समय अच्छे से बिता पाएंगे।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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