अरशद वारसी ने बताई पैरेंट्स और बच्चों के बीच टकराव की असल वजह, ज्यादातर मां-बाप करते हैं ये गलती!

संक्षेप: बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोच और विचार बदलने लगते हैं, जबकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे वही करें जो वे सही समझते हैं। यही टकराव धीरे-धीरे एक बड़ी दूरी में बदल जाती है। इस पर अरशद वारसी ने बहुत गहरी बात कही है, जो हर माता-पिता और बच्चे को समझनी चाहिए।

Thu, 30 Oct 2025 04:04 PM
माता-पिता और बच्चों के रिश्ते में प्यार, अपनापन और समझ सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन कई बार इसी रिश्ते में छोटी-छोटी बातों पर टकराव शुरू हो जाता है। घर में बहस, नाराजगी और इस टकराव की वजह से रिश्तों में खटास आने लगती है। बच्चे बड़े होते हैं, उनकी सोच और विचार बदलने लगते हैं, जबकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे वही करें जो वे सही समझते हैं। यही टकराव धीरे-धीरे एक बड़ी दूरी में बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए, वहीं सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं? इस पर बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी ने राज शमानी के पॉडकास्ट में बहुत गहरी बात कही है, जो हर माता-पिता और बच्चे को समझनी चाहिए।

पेरेंट्स और बच्चे के बीच झगड़े की असली वजह

अरशद वारसी का कहना है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से तब तक खुश रहते हैं, जब तक बच्चों की अपनी कोई राय नहीं होती। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है और उसका खुद का दिमाग अपनी राय बनाने लगता है, पेरेंट्स को यह बात खटकने लगती है। उन्हें लगता है कि अब बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा। दरअसल, यही वह पल होता है जब प्यार और समझ की जगह 'मैं सही हूँ' की भावना ले लेती है। अरशद वारसी के मुताबिक, कई बार पेरेंट्स बच्चों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि उन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं।

जब ‘मैं सही’ की सोच बढ़ा देती है फासला

हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी वे यह मानने को तैयार नहीं होते कि बच्चा भी सही हो सकता है। जब बच्चा किसी बात पर अपनी राय रखता है या विरोध करता है, तो पेरेंट्स उसे बदतमीजी समझ लेते हैं। लेकिन हकीकत में बच्चा अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इस गलतफहमी से दोनों के बीच बातचीत खत्म होने लगती है और फिर शुरू होती है वही दूरियां जो रिश्तों को कमजोर बना देती हैं।

समझ और सम्मान से बन सकता है रिश्ता मजबूत

अरशद वारसी की बात इसीलिए खास है क्योंकि यह आज के दौर की हकीकत को उजागर करती है। अगर माता-पिता बच्चों की राय सुनने और समझने की कोशिश करें, तो रिश्तों में तनाव की जगह हेल्दी कन्वर्सेशन ले सकती है। जब बच्चे को लगेगा कि उसकी बात को अहमियत दी जा रही है, तब वो भी खुलकर अपनी बातें साझा करेंगे। आखिरकार, रिश्ता वही टिकता है जहाँ प्यार के साथ सम्मान और समझ दोनों मौजूद हों। और पेरेंट्स और बच्चे के बीच रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
