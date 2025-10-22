KBC में आने वाले 10 साल के ईशित भट्ट कहीं 'सिक्स पॉकेट सिंड्रोम' के शिकार तो नहीं ? जानें क्या है ये समस्या

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Six Pocket Syndrome Symptoms : 'सिक्स पॉकेट सिंड्रोम' शब्द सबसे पहले चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान सुनने में आया था। जिसमें हर कपल को एक ही बच्चा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

Wed, 22 Oct 2025 07:56 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
आजकल सोशल मीडिया पर 'कौन बनेगा करोड़पति शो' की एक क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। इस क्लिप में एक 10 साल का बच्चा ईशित भट्ट बेहद ओवरकॉन्फिडेंट और जल्दबाजी भरे अपने व्यवहार के साथ अभिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ईशित भट्ट के इस व्यवहार को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। जिसके बाद घर-घर में बच्चे के इस खराब व्यवहार की चर्चा हो रही है, जिसे लोग 'सिक्स पॉकेट सिंड्रोम' का नतीजा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये 'सिक्स पॉकेट सिंड्रोम' आखिर क्या है, इसके लक्षण कैसे पहचाने जा सकते हैं और इसका क्या इलाज है। अगर आपके मन को भी यह कुछ सवाल परेशान कर रहे हैं तो आइए इस खबर में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

कहां से निकला यह शब्द 'सिक्स पॉकेट सिंड्रोम'

'सिक्स पॉकेट सिंड्रोम' शब्द सबसे पहले चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान सुनने में आया था। जिसमें हर कपल को एक ही बच्चा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जिसकी वजह से परिवारों के आकार में कमी के साथ, हर बच्चे पर एक परिवार में छह वयस्क यानी दो माता-पिता और चार ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। जिसकी वजह से इसका नाम सिक्स पॉकेट रखा गया। इस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो अपनी मनमानी करने की आदी हो गई है, जिसे कुछ भी शेयर करने, आलोचना सहने की आदत नहीं थी। समय के साथ, 'सिक्स-पॉकेट सिंड्रोम' की परिभाषा में एक ऐसा बच्चा शामिल हो गया , जो स्नेह और तमाम आराम से घिरा हुआ बड़ा होता है, लेकिन उसके पास कोई सीमाएं या जिम्मेदारियां नहीं होतीं।

क्या है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम?

सिक्स पॉकेट सिंड्रोम सिर्फ ओनली चाइल्ड तक सीमित नहीं है। बल्कि, यह तब विकसित होता है जब बच्चे के आसपास के सभी वयस्क, अक्सर अच्छे इरादों से, बच्चे की हर मांग को तुरंत पूरा करते हैं और उसे जीवन की छोटी-छोटी परेशानियों और निराशाओं का सामना करने से बचाते हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कभी-कभी ऐसे बच्चे के लिए किया जाता है जो अति आत्मविश्वासी, आत्मकेंद्रित होते हैं। ऐसे बच्चों को लगता है कि वह बिना किसी सीमा के कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बच्चा अपनी क्षमताओं, विचारों और अहंकार से भरे 'छह पॉकेट' रखता है, जिससे दूसरों से सीखने, टीम वर्क या गलतियों को स्वीकार करने की गुंजाइश कम हो जाती है।

सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के लक्षण

-सिक्स पॉकेट सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे अपने हर छोटे-बड़े काम जैसे खुद का बैग लेकर चलना, खाना खाना, या जूते बांधने के लिए अकसर वयस्कों पर निर्भर रहते हैं।

-ऐसे बच्चों में धैर्य की कमी होती है। उन्हें किसी चीज का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे बच्चे चाहते हैं कि उनकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए।

-ऐसे बच्चे किसी दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करने में परेशानी महसूस करते हैं। उनके लिए अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना मुश्किल होता है।

-ऐसे बच्चे अपनी बात पूरी ना होने पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या रोते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं।

-ऐसे बच्चों को अपने हर काम के लिए तारीफ की जरूरत होती है।

कैसे करें ऐसे बच्चों में बदलाव?

-ऐसे बच्चों को यह समझने की जरूरत होती है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी कुछ ताकत और कुछ कमजोरियां होती हैं।

-बच्चों को पॉकेट मनी के नाम पर ज्यादा पैसे और आजादी ना दें। आपके ऐसा करने से बच्चे जिद्दी बन सकते हैं।

-बच्चों को दूसरों की सुनने की आदत भी डालें।

-गलती करने पर बच्चे को उसका अहसास करवाते हुए माफी मांगना सिखाएं।

