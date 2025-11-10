दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर, एक्सपर्ट्स ने सुझाए बच्चों को सुरक्षित रखने के 5 उपाय

संक्षेप: सही सावधानी, बेहतर खान-पान और स्वच्छ वातावरण अपनाकर आप बच्चों को प्रदूषण के असर से थोड़ा सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं, किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की सेहत की रक्षा कर सकते हैं।

बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने और फेफड़ों के पूरी तरह विकसित नहीं होने की वजह से यह बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। सीके बिरला अस्पताल के निदेशक और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विकास मित्तल कहते हैं कि बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होने की वजह से उनकी सांस लेने की गति बड़ों से ज्यादा होती है। जिसकी वजह से हवा में मौजूद धूल, धुआं और जहरीले कण उनके फेफड़ों को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सही सावधानी, बेहतर खान-पान और स्वच्छ वातावरण अपनाकर आप बच्चों को प्रदूषण के असर से थोड़ा सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं, किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की प्रदूषण से रक्षा कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बच्चों को बढ़ते प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स बच्चों को समझाएं, डराएं नहीं बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए उन्हें यह बताना जरूरी है कि इस समय बाहर खेलना या दौड़ना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें डराने की जगह यह समझाएं कि जब हवा ज्यादा खराब होती है, तो हमें कुछ दिनों के लिए अंदर रहकर खेलना चाहिए। स्कूलों को भी इस समय बच्चों को इनडोर खेल खिलाने की सुविधा देनी चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में खेल सकें।

घर के अंदर की हवा साफ बनाए रखें अगर संभव हो तो खासकर छोटे बच्चों (5 साल से कम) के लिए, घर के किसी एक कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाएं । खिड़कियां और दरवाजे सुबह-सुबह या देर रात को ही थोड़ी देर के लिए खोलें, जब हवा अपेक्षाकृत साफ होती है।

मास्क पहनाएं मास्क छोटे बच्चों के लिए कारगर नहीं होते क्योंकि उन्हें सही तरह पहनना और उतारना मुश्किल होता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए मास्क की सलाह नहीं दी जाती। हालांकि पांच साल से अधिक उम्र के बच्चे N95 या KN95 मास्क पहन सकते हैं। स्कूल से लौटने के बाद बच्चों को चेहरा, आंख और हाथ धोने की आदत डालें।

अस्थमा या एलर्जी वाले बच्चे जिन बच्चों को अस्थमा, एलर्जी या सांस की बीमारी है, उनके माता-पिता को डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनहेलर या दवाइयां समय पर दें और किसी भी लक्षण (जैसे खांसी, सांस फूलना, या सीने में जकड़न) को नजरअंदाज़ न करें।

बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखें सीके बिरला अस्पताल की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीपाली शर्मा कहती हैं कि प्रदूषण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है शरीर की प्राकृतिक रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना। जिसके लिए आप बच्चों की डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें-

-फलों और सब्जियों में मौजूद विटामिन सी (जैसे संतरा, अमरूद, आंवला, टमाटर) खाने के लिए दें।

-गर्म सूप, दालें और हल्दी वाला दूध पीने के लिए दें।

-नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं। बच्चों को खाने के लिए दें।

-शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ पीने के लिए दें।

-अच्छी नींद और नियमित रूटीन फॉलो करने के लिए कहें, ताकि बच्चों का शरीर खुद को रिपेयर कर सके।