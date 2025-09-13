बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है स्क्रीन, इन तरीकों से छुड़ाएं लत

आजकल बच्चे अपना वक्त खेल के मैदान में कम और स्क्रीन के सामने ज्यादा बिता रहे हैं। इस बदलाव का नकारात्मक असर शरीर के साथ-साथ उनके मन पर भी पड़ रहा है। कैसे बच्चे के स्क्रीन टाइम पर लगाएं अंकुश, बता रही हैं स्मिता

यह सच है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारी जिंदगी में बहुत सी सुविधाएं लेकर आया है। हालांकि यह भी सच है कि इसकी वजह से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास भी प्रभावित हुआ है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60% से ज्यादा बच्चे प्रतिदिन दो से चार घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं,जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों को केवल एक घंटे स्क्रीन देखने का निर्देश देता है। यह अध्ययन पांच उत्तर भारतीय राज्यों में दो से पांच वर्ष की आयु के 3,624 बच्चों और उनके माता-पिता पर किया गया था। डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में मोटापा, नींद की समस्या, घबराहट, चिंता,भावनात्मक नियंत्रण कमजोर होना, एकाग्रता में कमी, हिंसक व्यवहार, भाषा सीखने में दिक्कत, सोशल स्किल सीखने में कमी जैसी परेशानियां उभर रही हैं। अगर आपका बच्चा भी स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताता है, तो उसकी इस आदत पर लगाम लगाने के लिए ये उपाय आजमाएं:

नियम बनाएं, कड़ाई से लागू करें अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को वीडियो चैटिंग के अलावा, मीडिया के इस्तेमाल से भी दूर रहने की सलाह देता है। यदि 18 से 24 महीने के बच्चे डिजिटल मीडिया से परिचित हो जाते हैं, तो माता-पिता को यह ध्यान रखना होगा कि कंटेंट की गुणवत्ता अच्छी हो। ध्यान रखें कि बच्चे अकेले में स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्क्रीन टाइम को मैनेज करने का तरीका भी बदलें।

बच्चों के साथ समय बिताएं बाल मनोविशेषज्ञ सीमा बत्रा बताती हैं, ‘यदि बच्चे स्क्रीन पर अधिक समय बिता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रही हैं। बच्चे के साथ बातचीत करने और खेलने के लिए समय निकालें। उन्हें बाहरी दुनिया के प्रति सजग और जागरूक बनाएं। अपने बच्चे के दोस्तों को जानने का प्रयास करें। आपका बच्चा उनके साथ किस तरह की बातें करता है और उनके साथ क्या-क्या करता है, यह भी जानने का प्रयास करें।’

अपने स्तर पर करें जांच-पड़ताल बच्चे के संपर्क में आने वाले हर तरह के कंटेंट की गुणवत्ता पर नजर रखें। अपने बच्चे को किसी तरह के वर्चुअल प्रोग्राम, साइट, गेम खेलने और ऐप्स देखने देने की अनुमति देने से पहले अपने स्तर पर उनकी जांच-पड़ताल कर लें। ‘कॉमन सेंस मीडिया’ जैसे संगठन बच्चे की उम्र के लिए उपयुक्त प्रोग्रामिंग रेटिंग और समीक्षाएं देते हैं। बच्चे के उनका इस्तेमाल करने से पहले आप भी साथ में देखने बैठें या खेलें या इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर भी बच्चे के लिए ऐसे विकल्प खोजें, जो उन्हें व्यस्त रखें न कि ऐसे विकल्प, जिनमें बस स्क्रीन पर स्वाइप करना या उन्हें लगातार निहारते रहना शामिल हो।

पेरेंटल कंट्रोल का करें इस्तेमाल इंटरनेट सामग्री को ब्लॉक या फिल्टर करने के लिए पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करें। बच्चे से नियमित रूप से पूछें कि उसने दिन में कौन-से प्रोग्राम, गेम और ऐप्स खेले हैं। बच्चे के साथ प्रोग्राम देखते समय उसके कंटेंट पर चर्चा करें और उन्हें विज्ञापनों के बारे में भी बताएं। तेज रफ्तार वाले प्रोग्राम, जिसे छोटे बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, नहीं दिखाएं। हिंसक सामग्री व बहुत अधिक ध्यान भटकाने वाली सामग्री दिखाने वाले ऐप्स से बचें। ऐप्स पर विज्ञापन नहीं दिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को विज्ञापनों और तथ्यात्मक जानकारी के बीच अंतर करने में परेशानी होती है।

डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें बच्चे को स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई देता है, उसके बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें खुद यह विचार करने के लिए कहें कि क्या इंटरनेट पर सब कुछ सही है या गलत भी है। क्या आपका बच्चा यह जानता है कि किसी वेबसाइट की विश्वसनीयता कैसे निर्धारित की जाए? अपने बच्चे को यह समझने में मदद करें कि स्क्रीन पर उपलब्ध कंटेंट अलग-अलग व्यक्ति अपने-अपने नजरिये से बनाता है, इसलिए कुछ कंटेंट खराब भी हो सकते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए गलत कंटेंट भी परोस सकते हैं।

उचित व्यवहार सिखाएं यह जरूरी है कि आपका किशोर बच्चा ऑनलाइन दुनिया में सही व्यवहार करना जानता हो। उन्हें समझाएं क्या सही है और क्या नहीं। सेक्सटिंग और साइबर बुलीइंग से दूर रहना सिखाएं। निजी जानकारी ऑनलाइन साझा करने से मना करें। बच्चे को बताएं कि वह वर्चुअल वर्ल्ड में लोगों को ऑनलाइन कुछ भी ऐसा न भेजे, जिसकी वजह से बाद में परेशानी में फंसने की आशंका हो।