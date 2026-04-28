बच्चे की उम्र 5 से ज्यादा है? सेक्स एजुकेशन से जुड़ी ये 7 बातें आज ही समझाएं, रहेंगे सेफ!
Parenting Tips: एक उम्र के बाद बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। ये शर्म की बात नहीं, बल्कि बच्चों की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा हैं, तो कम से कम ये बातें तो उन्हें हर हाल में बता ही दें।
बच्चों को सुरक्षित रखना हर माता-पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के समय में केवल अच्छा खाना, पढ़ाई और अच्छे संस्कार देना ही काफी नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने शरीर, बाउंड्रीज और सेफ्टी के बारे में सही जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। ये सब तभी पॉसिबल है जब बच्चे को सही उम्र में सेक्स एजुकेशन दी जाए। कई लोग सेक्स एजुकेशन का नाम सुनते ही असहज हो जाते हैं, जबकि सच बात तो यह है कि सही उम्र में सही जानकारी देना बच्चों को समझदार, अलर्ट और आत्मविश्वासी बनाता है। सेक्स एजुकेशन शर्म की बात नहीं, बल्कि सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। इसलिए अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है, तो उसे कुछ जरूरी बातें जरूर समझानी चाहिए।
असली खेल और छिपे हुए खेल का फर्क समझाएं
बच्चों को साफ शब्दों में बताइए कि अच्छे खेल हमेशा खुले में, सबके सामने और खुशी से खेले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि चलो छुपकर खेलते हैं, किसी को मत बताना या अकेले चलो, तो बच्चे को तुरंत वहां से हट जाना चाहिए। उसे समझाएं कि ऐसी बात घर आ कर तुरंत बतानी है। यह सीख बच्चे को खतरे से बचा सकती है।
गुड टच और बैड टच की जानकारी दें
बच्चों को समझाएं कि हर टच सही नहीं होता। अगर किसी के छूने से बच्चा डर जाए, असहज महसूस करे, दुखी हो जाए या अजीब लगे तो वह बैड टच है। बच्चे को यह भी बताएं कि अगर कोई परिचित व्यक्ति भी ऐसा करे, तब भी उसे तुरंत मना करना है और घर में बताना जरूरी है।
शरीर के अंगों के सही नाम सिखाएं
बच्चों को उनके शरीर के सभी अंगों के सही और सरल नाम बताइए। प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। जब बच्चा सही शब्द जानता है, तो वह किसी भी परेशानी को साफ तरीके से बता सकता है। उलझे हुए शब्द या इशारों में बात करने से कई बार बात समझ नहीं आती।
स्विमिंग सूट नियम समझाएं
बच्चों को बताइए कि शरीर के वे हिस्से जो अंडरवियर या स्विमिंग सूट से ढके रहते हैं, वे प्राइवेट हिस्से हैं। उन्हें पैरेंट्स के अलावा कोई नहीं देख सकता और ना ही छू सकता है। आग कोई ऐसा करने की कोशिश करे, तो तुरंत पेरेंट्स को ये बात बताएं।
'ना' कहना सिखाएं
बच्चे को यह अधिकार दीजिए कि अगर उसे कुछ गलत लगे तो वह साफ शब्दों में 'ना' कह सके। कई बार बच्चे बड़े लोगों से डर जाते हैं, इसलिए उन्हें समझाएं कि गलत बात के सामने चुप रहना जरूरी नहीं है। चाहे सामने कोई बड़ा हो, रिश्तेदार हो या हम उम्र बच्चा, अगर कुछ गलत लगे तो मना करना बिल्कुल सही है।
सीक्रेट रखने की आदत से बचाएं
बच्चों को समझाएं कि शरीर से जुड़ी कोई भी बात सीक्रेट नहीं होती। अगर कोई कहे कि यह बात किसी को मत बताना, तो बच्चे को तुरंत माता-पिता को बताना चाहिए। अच्छे सरप्राइज और बुरे सीक्रेट का फर्क भी समझाएं। जो बात डर पैदा करे, वह छिपाने वाली नहीं होती।
बच्चों का भरोसा जीतना सबसे जरूरी है
सबसे जरूरी बात ये है कि अगर बच्चा कभी कोई बात बताता है, तो उसे डांटिए नहीं, डराइए नहीं और तुरंत उस पर शक मत कीजिए। उसकी बात ध्यान से सुनिए और भरोसा दीजिए कि आपने सही किया जो बताया। जब बच्चा देखता है कि घर वाले उसकी बात मानते हैं, तब वह खुलकर अपनी हर बात शेयर करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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