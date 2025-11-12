ट्विंकल खन्ना के 7 मजेदार पेरेंटिंग टिप्स, 'मॉम गिल्ट' से बाहर निकलने में करेंगे मदद

संक्षेप: Parenting Tips By Twinkle Khanna : पेरेंट्स के लिए ट्विंकल खन्ना ने 7 मजेदार पेरेंटिंग टिप्स शेयर किए हैं। जो पेरेंटिंग के सफर पर निकले हुए माता-पिता के लिए प्रेरणा बनने का काम करते हैं।

आज के समय में ज्यादातर वर्किंग माएं किसी न किसी 'मॉम गिल्ट'से घिरी हुई रहती हैं। बच्चे की परवरिश करते हुए अपना सौ प्रतिशत देने के बावजूद उन्हें हमेशा यही लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं, जितना उन्हें असल जीवन में करना चाहिए। कुछ ऐसी ही माओं के लिए ट्विंकल खन्ना ने 7 मजेदार पेरेंटिंग टिप्स शेयर किए हैं। जो पेरेंटिंग के सफर पर निकले हुए माता-पिता के लिए प्रेरणा बनने का काम करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हर माता-पिता को जरूर अपनाने चाहिए ट्विंकल खन्ना के ये 7 पेरेंटिंग टिप्स परफेक्ट होने के बोझ से बाहर निकलिए जब पालन-पोषण की बात आती है, तो एक आदर्श बच्चे या आदर्श माता-पिता जैसा कुछ नहीं होता। ट्विंकल माता-पिता को खामियों पर तनाव लेने की जगह, पालन-पोषण के अव्यवस्थित और उथल-पुथल भरे पलों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनके अनुसार, खामियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करने से माता-पिता को इस सफर का ज्यादा आनंद लेने में मदद मिलती है और परिपूर्ण होने का दबाव कम होता है।

बच्चों के साथ खुला संवाद रखें माता-पिता को बच्चों के साथ एक सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर या आलोचना के अपनी हर बात माता-पिता के साथ शेयर कर सकें। इससे माता-पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़ता है, जिससे भविष्य में बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। ट्विंकल माता-पिता को ईमानदार और मिलनसार होने की सलाह देती हैं।

उदाहरण के साथ आगे बढ़ें ट्विंकल कहती हैं कि बच्चे माता-पिता की बातों से ज्यादा उन्हें खुद कुछ करते हुए देखकर जल्दी सीखते हैं। माता-पिता बच्चों के आदर्श होते हैं और इसलिए उनके व्यवहार से बच्चों का व्यवहार प्रभावित होता है। रोजाना जीवन में सम्मान, धैर्य और ईमानदारी का अभ्यास करने से बच्चों को भी यही मूल्य सीखने में मदद मिलती है।

पढ़ने का अभ्यास करवाएं ट्विंकल खन्ना का मानना ​​है कि पढ़ना बच्चों में डाली जाने वाली सबसे अच्छी आदतों में से एक है। हालांकि, इस आदत को जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए। वह किताबों को जीवन का एक मजेदार और स्वाभाविक हिस्सा बनाने का सुझाव देती हैं। इसलिए, बच्चों को टीवी देखने जैसी चीजों में उलझाने की जगह,रोजाना कुछ देर किताबें पढ़ने की आदत डालें।

हर बच्चा अलग होता है हर बच्चा अलग होता है और ट्विंकल माता-पिता को अपने बच्चे की अनोखी खूबियों और कमजोरियों की कद्र करने की सलाह देती हैं। एक बच्चे के लिए जो चीजें करना आसान हो सकता है जरूरी नहीं कि वो दूसरे बच्चे के लिए भी उतना ही आसान हो। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की खूबियों का सम्मान करें। जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व के पालन-पोषण के लिए बेहद जरूरी है।

पेरेंट्स होने का आनंद लें भले ही आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हों, लेकिन एक अभिभावक के रूप में अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। अपने शौक पूरे कीजिए, सैर पर जाएं या आराम करने से माता-पिता को ऊर्जा मिलती है। एक खुश और स्वस्थ अभिभावक ही बच्चों की बेहतर देखभाल और उन्हें प्यार कर सकता है।