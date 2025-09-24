बच्चों का पढ़ाई के वक्त नहीं रहता कन्सन्ट्रेशन तो आज से ही शुरू कर दें ये काम

How to increase child concentration in studies: पढ़ते वक्त बच्चे का ध्यान इधर-उधर भटकता है और ठीक से ध्यान लगाकर नहीं पढ़ता है। तो आज से ही इन 6 कामों को करने की कोशिश करें और बच्चे का फोकस बढ़ाने में मदद करें।

बच्चों के एक्जाम का टाइम चल रहा है। कई सारे स्कूलों में तो हाफ ईयर के एक्जाम खत्म भी हो चुके होंगे। और पैरेंट्स को उनके रिजल्ट की चिंता सता रही होगी। अगर आपके बच्चा भी पढ़ाई के वक्त फोकस होकर नहीं बैठ पाता और उसका कन्सन्ट्रेशन स्टडी पर नहीं रहता। तो आज से ही इन 5 कामों को करना शुरू कर दें। जिससे बच्चा जब पढ़ने बैठेगा तो पूरी तरह से माइंड पढ़ाई पर ही फोकस करेगा।

बच्चों से करवाएं माइंडफुल प्रैक्टिस थोड़ा मुश्किल है लेकिन बच्चे को कम से कम 5 मिनट के लिए माइंडफुल प्रैक्टिस करवाएं। रोजाना डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस उसके माइंड को शांत करेगी और फोकस इंप्रूव करने में मदद करेगी।

ब्रेन बूस्टिंग एक्टीविटी करवाएं बच्चे का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा तो पहले पढाई के पीछे समय बर्बाद करवाने से अच्छा है कि कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टीविटी करवाएं। पजल, मेमोरी गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू जैसे गेम ब्रेन को फोकस्ड रखने में मदद करते हैं और मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं।

ब्रेन फ्रेंडली फूड्स बच्चों के खानपान का दिमाग पर गहरा असर होता है। उसे जंक फूड खिलाने की बजाये हेल्दी फूड्स खिलाएं। ब्रेन को बूस्ट करने और मेमोरी पावर को बढ़ाने वाले फूड्स जैसे अखरोट, बादाम को डाइट में शामिल करें। जिससे उसे हेल्दी फैट्स और विटामिन्स मिलें।

रेगुलर एक्सरसाइज करवाएं दिन रात पढ़ने के लिए बोलने की बजाय उसको कुछ देर गेम या एक्सरसाइज करने के लिए बोलें। रनिंग, साइकिलिंग ब्रेन में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। स्टडी के पहले 20 मिनट की जॉगिंग उसे रिफ्रेश और माइंड को ज्यादा अलर्ट बनाने में मदद करेगी।

नींद है जरूरी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में नींद लेने दें। आधी-अधूरी नींद के साथ जागा हुआ बच्चा पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे को पूरी नींद लेने दें।