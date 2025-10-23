Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइड6 Golden Rules of Parenting Every Parent Should Know
बच्चों की परवरिश में काम आएंगे ये 6 टिप्स, माता-पिता कर लें नोट

बच्चों की परवरिश में काम आएंगे ये 6 टिप्स, माता-पिता कर लें नोट

संक्षेप: पेरेंटिंग को लेकर आजकल नियम कानून बदल चुके हैं। पहले बच्चे कैसे भी पल जाते थे लेकिन आजकल के बच्चों को पालना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में पेरेंट्स को परवरिश को लेकर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे बच्चे बेहतर बन सकेंगे।

Thu, 23 Oct 2025 10:31 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पैरेंटिंग किसी टफ एग्जाम से कम नहीं होता। बच्चों की परवरिश के दौरान माता-पिता कई गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। बच्चे बेहद कोमल मन के होते हैं, वह जो देखते-सुनते हैं वही करते हैं। ऐसे में आजकल के पेरेंट्स को बच्चों के आगे कई चीजें सोच समझकर करनी चाहिए। साथ ही पेरेंट्स के बीच बच्चों की परवरिश को लेकर अच्छा तालमेल होना चाहिए। कुछ पेरेंटिंग एग्रीमेंट पेरेंट्स को जरूर कर लेने चाहिए। इससे बच्चों की परवरिश आसान और बेहतर हो सकती है।

पहला रूल

जब भी आप दोनों बच्चे के साथ हों, तो कम से कम कोई एक बच्चे के साथ पूरी तरह से एंजेज होगा। मां काम कर रही हैं, तो पिता को बच्चे की संभालने की पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इससे बच्चे पर अच्छा असर होता है।

दूसरा रूल

बच्चे के सामने एक दूसरे को लेकर निगेटिव बातें नहीं करनी है और न ही अपने परिवार वालों के खिलाफ बोलना है। इससे बच्चे पर बुरा असर होता है और बच्चे भी किसी से कुछ बोल सकते हैं।

तीसरा रूल

बच्चों के साथ ही डिनर करने का नियम बनाएं। इस दौरान बच्चों को बोलने का मौका दें। दिनभर क्या किया और लाइफ में क्या हो रहा। इससे आप उन्हें और अच्छे से जान सकेंगे। इस तरह से बच्चों के अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आता है और पेरेंट्स से वो हर बात शेयर करते हैं।

चौथा रूल

अगर बच्चे को मां ने किसी बात पर डांट दिया है, तो पिता को उनकी बात काटनी नहीं है। ऐसे बच्चे को समझ आयेगा कि माता-पिता एक ही टीम है। उनकी सोच सेम है और किसी की शिकायत नहीं करनी है।

पांचवां रूल

पापा बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए अपना बजट नहीं देखते हैं लेकिन मां को इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हर जिद पूरी होगी, तो बच्चा जिद्दी होगा।

छठा रूल

संडे का दिन बच्चे के लिए स्पेशल जरूर बनाएं। बच्चे के साथ कही बाहर जाएं या फिर कोई एक्टिविटी साथ में करें। इससे बच्चा खुश होता है और पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है।

ये भी पढ़ें:भाई दूज पर छोटे भाई को दें ये 7 उपहार, रिश्ते को मजबूत बनाएंगे ये गिफ्ट आइडियाज
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।