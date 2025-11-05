Hindustan Hindi News
पेरेंट्स गाइड6 easy tips to make a kid sleep faster at night
रात में देर से सोता है बच्चा, जल्दी सुलाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स

संक्षेप: रात में बच्चे को सुलाना माता-पिता के लिए बड़ा टास्क होता है। बच्चे देर से सोते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं लेकिन ऐसे में पैरेंट्स की नींद पूरी नहीं हो पाती है। चलिए आपको बच्चे को जल्दी सुलाने के तरीके बताते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 10:28 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बच्चे शैतानी करने के चक्कर में या फिर मोबाइल-टीवी पर कार्टून देखने के लिए देर से सोने लगते हैं। उन्हें नींद आती भी है, तो भी वह लेटना नहीं चाहते। बच्चा देर से सोता है, तो माता-पिता की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में पैरेंट्स बच्चे की इस आदत से परेशान रहते हैं। अगर आपका बच्चा भी रात में सोने में देर और नाटक करता है। तो उसे सुलाने के लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकती हैं।

रूटीन बनाएं- सबसे पहला काम आपको करना है वो है रूटीन सेट करना। बच्चे अकेले कोई काम करना पसंद नहीं करते। जब आप दोनों भी साथ में सोने के लिए लेट जाएंगे, तब वो सोयेगा। साथ ही लेटकर मोबाइल न चलाएं। ऐसे में बच्चा भी फोन देखने की जिद करेगा। लाइट बंद करके सोने के लिए कहें और खुद भी सोएं।

रोशनी- कमरे को थोड़ा कोजी बनाने की कोशिश करें। कमरे में लाइट हल्की रखें और रूम गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रखने की कोशिश करें। इससे बच्चे को आसानी से नींद आ जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स- बच्चे को सुलाने से 2 घंटे पहले ही उसके पास से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हटा दें। इसकी जगह आप बुक रीडिंग या कलर करवाएं। इससे बच्चे को थकान आएगी और वो सोना चाहेगा।

आउटडोर एक्टिविटी- आजकल के बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को बाहर जरूर खेलने के लिए भेजें। आउटडोर एक्टिविटी होने पर बच्चे का शरीर थक जायेगा और उसे रात में समय पर नींद आ जाएगी।

कंफर्टेबल कपड़े- बच्चे को रात में सुलाने से पहले कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। उन्हें ज्यादा चुभने वाले या फिर गर्म कपड़े पसंद नहीं आते हैं। साथ ही पैरों में हल्की सी तेल मालिश कर दें।

लाइट म्यूजिक- बच्चा अगर कोई कहानी या लोरी सुनकर सोता है, तो आप लाइट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इससे भी नींद जल्दी लाने में हेल्प मिलेगी। डॉक्टर के मुताबिक, बच्चे को 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में सो जाना चाहिए। अगर बहुत देर हो तो 11 बजे तक कोशिश करें कि बच्चा सो जाये।

