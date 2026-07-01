बच्चे का भविष्य खराब कर देती हैं पिता की ये 5 आदतें, लाइफ में आगे बहुत होती है परेशानी!
पिता की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिनका असर बच्चे के कॉन्फिडेंस, बिहेवियर और पूरे भविष्य पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर समय रहते इन्हें नहीं बदला जाए, तो बच्चे की पर्सनैलिटी और पिता-बेटे का रिश्ता दोनों पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।
पिता और बच्चे का रिलेशन भरोसा, अपनापन और आपसी समझ से मजबूत बनता है। बच्चे अपने पिता को सिर्फ घर का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी मानते हैं। ऐसे में पिता का हर बिहेवियर बच्चे के मन और सोच पर गहरा असर डालता है। कई बार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो यूं तो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इनका गहरा असर बच्चे की पर्सनेलिटी पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस नेगेटिव इंपैक्ट से बचा रहे, तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज जानते हैं पिता की वो कौन-सी आदतें हैं, जो बच्चों के भविष्य पर गलत असर डाल सकती हैं।
हर बात पर डांटना बच्चे को डरपोक बना सकता है
अगर पिता हर समय बच्चों से डांट-फटकार कर के ही बात करते हैं, तो बच्चा खुलकर अपनी बात कहना बंद कर देता है। धीरे-धीरे उसके मन में डर बैठने लगता है। वह हर काम करते समय घबराने लगता है और उसे लगता है कि कहीं फिर से डांट ना पड़ जाए। ऐसा माहौल बच्चे को अंदर से इनसिक्योर फील करा सकता है, जिसका फ्यूचर में आपके रिलेशन पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
अपनी हर टेंशन का गुस्सा बच्चों पर निकालना
कई बार घर या ऑफिस की टेंशन मन को परेशान कर सकती है, लेकिन इसका गुस्सा बच्चों पर निकालना सही नहीं है। जब पिता बार-बार ऐसा करते हैं, तो बच्चे उनसे दूर होने लगते हैं। वे अपनी बातें छिपाने लगते हैं और पिता के सामने उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। इससे दोनों के बीच का रिश्ता धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है, साथ ही बच्चे का कॉन्फिडेंस भी हिल सकता है।
हर समय बच्चे पर अपनी बात थोपना
कई फादर्स की आदत होती है कि वो अपने बच्चों की बात सुने बिना ही उन पर अपनी बातें और डिसीजन थोपते रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि बच्चों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है, जितना उन्हें सही रास्ता दिखाना। अगर पिता हर बार अपनी ही राय सही मानते हैं और बच्चे को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, तो उसका आत्मविश्वास धीरे-धीरे कम होने लगता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी सोच या उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है।
हमेशा बच्चे की तुलना दूसरों से करना
हर बच्चे की अपनी अलग पहचान और अपनी अलग क्षमता होती है। लेकिन जब पिता बार-बार उसकी तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, तो बच्चा खुद को कम समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि वह कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। यह सोच उसके कॉन्फिडेंस पर सीधा असर डालती है और वह खुद को काबिल नहीं मान पाता।
बच्चे को बिकुल भी समय ना देना
आजकल की बिजी लाइफ में काम जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए समय निकालना भी उतना ही इंपोर्टेंट है। अगर पिता हर समय फोन या काम में ही बिजी रहते हैं, तो बच्चे को लगने लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे में वह इमोशनली खुद को अकेला महसूस कर सकता है और पिता से दूरी बनाने लगता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
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