बड़े हो रहे बच्चों ये 5 बातें कभी ना कहें मां-बाप, एक्सपर्ट बोलीं- ‘लेकिन एहसास जरूर कराएं’

जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, पैरेंट्स की उनसे उम्मीदें भी बढ़ने लगती हैं। ऐसे में कई बार पैरेंट्स बच्चों पर जाने-अनजाने में इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चों का बचपन अचानक से छिन जाता है। ये बात ठीक है कि वो बड़े हो रहे हैं और उन्हें जिम्मेदार होने की जरूरत है। लेकिन ये बात उन्हें किस टोन में समझाई जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। कई पैरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग इसलिए भी कमजोर हो जाती है क्योंकि पैरेंट्स को उनसे ठीक तरह से कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा ने ऐसी ही कुछ बातों का जिक्र किया है, जो बड़े हो रहे बच्चे से नहीं कहनी चाहिए। एक्सपर्ट कहती हैं कि आप बच्चे को इन बातों का अहसास जरूर कराएं लेकिन सीधे तौर पर कहने से बचें। आइए जानते हैं।

तुम बड़े हो, तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए बड़े हो रहे बच्चे से पैरेंट्स अक्सर ये बात कह देते हैं, लेकिन इसका बच्चे के दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। बार-बार ये सुनकर बच्चा सोचने लगता है कि जैसे अब वो इतना बड़ा हो गया है कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। इससे बच्चों में एक अलगाव की भावना भी आ सकती है। पैरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को समझाएं कि वो घर का जरूरी हिस्सा हैं और कैसे उनकी मदद बहुत मायने रखती है। इससे बच्चा बिना नेगेटिव भावना लिए हुए बातों को समझेगा।

हम तुमसे और ज्यादा उम्मीद रखते हैं अपने बच्चे से उम्मीदें रखना स्वाभाविक है लेकिन बार बार बच्चे को ये याद दिलाना सही नहीं है। इससे कई बार बच्चा एंग्जाइटी, तनाव और अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार भी हो सकता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें बच्चे पर फालतू का दबाव बनाती हैं, जो उसकी ग्रोथ को रोकता है। इसकी जगह बच्चे की मेहनत को एप्रिशिएट करें और उसकी क्षमता में विश्वास दिखाएं।

तुम्हारा छोटा भाई/ बहन तुम्हें देखकर सीखता है, उसके लिए उदहारण बनो घरों में भाई-बहनों के बीच ये बात अक्सर पैरेंट्स की जुबान पर होती है। बड़े बच्चे से अक्सर कहा जाता है कि अपने छोटे भाई-बहनों के लिए उदाहरण बनो, वो तुम्हें देखकर ही सीखते हैं। ऐसी बातें कहीं ना कहीं बच्चे पर एक्स्ट्रा दबाव बनाती हैं। इसकी जगह आप बच्चे से प्यार से कह सकते हैं कि कैसे उनकी छोटी-छोटी बातें भाई-बहनों के लिए इंस्पायरिंग होती हैं। कैसे उनका नेचुरली अच्छा बिहेवियर, उनके भाई-बहनों को मोटिवेट करता है।

तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो आपकी ये बातें बच्चे के अंदर की मासूमियत को खत्म कर देती हैं। उसपर अचानक से आप बड़े होने का बोझ डाल देते हैं, जो उसके अंदर की मस्ती और उस छोटे बच्चे को खत्म कर देता है। आपको समझने की जरूरत है कि हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होना जरूरी है। बच्चे को दिल खोलकर मस्ती करने दें लेकिन उसे सिखाएं कि कब सीरियस होना है। इसी बैलेंस से लाइफ परफेक्ट चलती है।