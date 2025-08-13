बच्चों को मोबाइल देने से पहले जरूर समझा दें ये 5 बातें, पछताने से बच जाएंगे

बच्चे का पहला स्मार्टफोन भले ही उसके चेहरे पर खुशी ला दे लेकिन इसके साथ जुड़ी पेरेंट्स की चिंताएं भी उतनी ही वास्तविक होती हैं। तो आइए जान लेते हैं बच्चे को स्मार्टफोन देने से पहले पेरेंट्स को कौन सी 5 बातें बच्चों को जरूर समझानी चाहिए।

बदलते समय के साथ ना सिर्फ लोगों के रहन-सहन और खानपान में बदलाव आया है बल्कि बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आज पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स, हर काम के लिए स्मार्टफोन जरूरी हो गया है। अगर आपको अपने बच्चे के लिए मोबाइल खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है तो आपको ऐसा करने से पहले कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखने की खास जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे के लिए स्मार्टफोन सिर्फ एक साधारण खरीदारी नहीं है बल्कि एक ऐसा फैसला है जो उनके नन्हे दिमाग के दुनिया से जुड़ने के तरीके को आकार दे सकता है। बच्चे का पहला स्मार्टफोन भले ही उसके चेहरे पर खुशी ला दे लेकिन इसके साथ जुड़ी पेरेंट्स की चिंताएं भी उतनी ही वास्तविक होती हैं। याद रखें, बच्चों को मोबाइल के साथ अगर सही गाइडेंस ना दी जाए तो इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेम्स की लत उनकी पढ़ाई, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर बुरा असर डाल सकती है। इससे बचने के लिए आइए जान लेते हैं बच्चे को स्मार्टफोन देने से पहले पेरेंट्स को कौन सी 5 बातें बच्चों को जरूर समझानी चाहिए।

बच्चे को स्मार्टफोन देने से पहले जरूर समझाएं ये 5 बातें सीमित स्क्रीन टाइम बच्चों को स्मार्ट फोन देते समय उनका स्क्रीन टाइम जरूर फिक्स कर दें। बच्चों को समझाएं कि ज्यादा देर मोबाइल देखने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। जिससे ना सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

डिवाइस केयर बच्चों को स्मार्ट फोन देते समय डिवाइस केयर की जानकारी भी दें। उन्हें समझाएं कि कैसे पानी, धूल उनके फोन को खराब कर सकते हैं। मोबाइल का रख-रखाव उनके मोबाइल को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है।

ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी बच्चों को मोबाइल देने से पहले यह जरूर समझाएं कि उन्हें फोन पर अनजान लोगों से चैट नहीं करनी है। इसके अलावा किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने के खतरे से भी उन्हें अवगत करवाएं। उन्हें समझाएं कि किसी भी अजनबी के साथ फोन पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करनी है।

सोशल मीडिया पर सतर्कता बच्चों को समझाएं कि सोशल मीडिया पर क्या चीज शेयर करनी है और क्या नहीं। गलत पोस्ट, फोटो या वीडियो भविष्य में उनके लिए कैसे परेशानी की वजह बन सकती हैं।