सर्दियों में सुबह नहीं खुलती बच्चों की आंख, आलस दूर भगाएंगे ये टिप्स

संक्षेप: आइए जानते हैं बच्चों को खुशी-खुशी सुबह स्कूल के लिए उठाने के लिए अपनाने होंगे कौन से 5 मजेदार टिप्स।

सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, जिसका असर वयस्कों पर ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों की आदतों में भी देखने को मिल रहा है। स्कूली बच्चे जहां गर्मियों में मम्मी की एक आवाज पर बिस्तर छोड़ दिया करते थे, वहीं घड़ी का अलार्म बंद होने के बाद भी कंबल छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। नतीजा रोज-रोज स्कूल पहुंचने में देरी का होना। अगर आपके घर के बच्चों का हाल भी कुछ ऐसा है तो ये पेरेंटिंग टिप्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आइए जानते हैं बच्चों को खुशी-खुशी सुबह स्कूल के लिए उठाने के लिए अपनाने होंगे कौन से 5 मजेदार टिप्स।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्कूली बच्चे को सुबह उठाने के लिए अपनाएं ये टिप्स रात को ही करके रखें 80 प्रतिशत तैयारी पेरेंट्स को चाहिए कि वो रात को ही सोने से पहले बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करके, बैग लगाकर , पानी की बोतल भरकर, जूते पॉलिश करके बेड के पास रख दें। ऐसा करने से सुबह 'कहां है ये-वो' की भागदौड़ और टेंशन से बच्चा ही नहीं आप भी बचे रहेंगे। इसके अलावा यह तैयारी बच्चे को 10-15 मिनट देर तक सोने की राहत भी देती है।

बच्चे के अलार्म से पहले पेरेंट्स का अलार्म बजे आप बच्चे से हमेशा 15-20 मिनट पहले उठें, गुनगुना पानी पिएं, रूम हीटर या ब्लोअर चालू करें। कमरे का तापमान 22-24°C हो जाए तो बच्चे को उठाना आसान हो जाता है।

रजाई में ही 'गर्म हग या गुदगुदी' का अटैक कर दें सुबह बच्चे को स्कूल के लिए उठाते समय सबसे पहले उसकी रजाई मत हटाएं बल्कि रचाई के अंदर घुसकर उसे गले लगाएं। कान में प्यार से कुछ बोलो या गुदगुदी करो। 2-3 मिनट में बच्चा हंसते-हंसते उठ जाता है।

धीरे-धीरे उठाएं, अचानक नहीं बच्चों को कभी भी अचानक आकर जगाने की गलती ना करें। ऐसा करने से वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसकी जगह पहले हल्की आवाज में उसका नाम लें। कमरे के पर्दे खोलकर हल्की रोशनी कमरे में आने दें। उसका पसंदीदा गाना या म्यूजिक प्ले करें।