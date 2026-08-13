Independence Day Speech for Kids: बच्चों के लिए 5 आसान स्पीच, स्टेज पर बोलेंगे तो खूब मिलेगी तालियां

स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हर स्कूल में बच्चे स्पीच देते हैं और उसके लिए खूब तैयारी करते हैं। अगर आपका बच्चा भी स्पीच देने वाला है, तो उसके लिए 5 आसान स्पीच हम यहां शेयर कर रहे हैं। ये स्पीच आसानी से याद हो जाएंगी और खूब तारीफ भी मिलेगी।

स्वतंत्रता दिवस के खास दिन पर हर स्कूल में फंक्शन होता है, जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। कई बच्चे डांस करते हैं, तो कुछ स्पीच देते हैं और कविताएं सुनाते हैं। अगर आपका बच्चा स्पीच बोलना चाहता है, तो उसे सिंपल और छोटी स्पीच आप याद करवा सकते हैं। इन स्पीच को बच्चा आसानी से याद भी कर लेगा और बोल भी लेगा। तो चलिए आपको देशभक्ति से जुड़ी कुछ सिंपल और शॉर्ट स्पीच पढ़ाते हैं।

1. नमस्ते सभी को, मेरा नाम ______ है। आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत आजाद हुआ था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। हमें उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। हमें अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित और मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद! जय भारत!

2. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं और देश का नाम रोशन करें।

3. सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज ही के दिन भारत देश आजाद हुआ था लेकिन आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति जिम्मेदार होना भी है। हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए और हमेशा देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अच्छे नागरिक बनने का संकल्प लें। जय हिंद!

4. आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।

भारत मेरा देश है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। हमारा देश अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से मिलकर बना है। स्वतंत्रता दिवस हमें अपने देश से प्यार करने और उसकी एकता बनाए रखने की सीख देता है। आइए, हम मिलकर भारत को और बेहतर बनाएं।

मेरा भारत, मेरा गौरव! जय हिंद!

5. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।

आज हम स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त हमें उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज हमारा देश आजाद है लेकिन आज भी उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालेंगे, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी सफाई के लिए जागरूक करेंगे, तो हम अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि न गंदगी करेंगे, न करने देंगे और अपने भारत को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे।