बच्चे के बिहेवियर में दिखें ये 5 बदलाव, तो पैरेंट्स न करें नजरअंदाज, हो सकती है स्कूल एंग्जायटी
हर माता-पिता को लगता है कि स्कूल में उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है और पढ़ाई कर रहा है लेकिन कई बार स्कूल उसके लिए सजा बन जाता है। बच्चा डर के कारण माता-पिता से बात भी नहीं कर पाता। ऐसे में कुछ संकेतों से आप समझ सकते हैं कि बच्चा परेशान है।
दिल्ली में केस आया, जिसमें बच्चे को स्कूल में परेशान किया जा रहा था। उसने टीचर से शिकायत की लेकिन शिक्षक ने कोई बात नहीं सुनी और पैरेंट्स भी समझ नहीं पाए। आखिर में तंग आकर उस बच्चे ने स्कूल के चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आजकल बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, कौन उनके दोस्त है, कैसा रवैया है और किससे क्या बात कर रहे हैं, इन सभी बातों पर पैरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। दुविधा ये है कि अब दोनों पैरेंट्स वर्किंग होते हैं और यही वजह है कि बच्चे पर माता-पिता बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। वह सोचते हैं कि बच्चा स्कूल में अच्छे से पढ़ें और खुश मन से घर लौटे लेकिन कई बार उसके उदास चेहरे के पीछे छिपी खामोशी को परख नहीं पाते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अनुजा कुलकर्णी का कहना है कि अगर आप बच्चे के बिहेवियर में कुछ बदलाव देखें, तो फौरन उससे या स्कूल में बात करें, इन्हें नजरअंदाज न करें।
चुप रहता है- अगर आपका बच्चा पहले खेलकूद में लगा रहता था और अब स्कूल से आने के बाद शांत या गुमसुम रहता है। तो ये साइन हो सकता है। बच्चे की चुप्पी कई बार बड़ी परेशानी की तरफ इशारा हो सकती है।
लोगों से दूरी- बच्चा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर भाग रहा है, तो उससे बात करें। जिन लोगों के साथ वह मस्ती करता था, अब उनके साथ नहीं खुश रहता। बच्चा पैरेंट्स से भी कटने लगता है और बात करने की कोशिश करता है। लेकिन पूछने पर मना कर देता है या बहाना बना रहा है। ऐसे में पैरेंट्स उसे समझने की कोशिश करें।
एन्जॉय नहीं कर रहा- बच्चा खाने, खेलने या फिर बाहर घूमने जाने पर एन्जॉय नहीं कर रहा है, जो वो पहले करता था। ऐसे में आप बच्चे से पूछें कि ऐसा क्यों कर रहा है।
नो स्कूल- बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहा है। स्कूल जाने के नाम पर रोना या कोई बहाना बनाना।
पढ़ाई-खेल में वीक- बच्चा पढ़ाई या खेल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन अचानक उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है। एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं या फेल हो गया।
पैरेंट्स क्या करें- बच्चे की इन चीजों पर ध्यान रखें और उससे बात करने की कोशिश करें। उसे यकीन दिलाए कि किसी भी हालातों में आप उसका सपोर्ट करेंगे और उसे डांटेंगे या मारेंगे नहीं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
