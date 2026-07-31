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बच्चे को सुलाते वक्त कान में बोलें ये 5 बातें, एक्सपर्ट बोलीं- किसी जादू से कम नहीं!

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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बच्चे रोज कैसी बातें सुनते हैं, उसका उनके मन और बिहेवियर पर काफी गहरा असर पड़ता है। पैरेंटिंग कोच कहती हैं कि अगर सोने से पहले ये 5 बातें आप बच्चे से कहें, तो काफी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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बच्चे को सुलाते वक्त कान में बोलें ये 5 बातें

बच्चों की परवरिश सिर्फ अच्छी पढ़ाई, अच्छे स्कूल या अच्छी सुविधाओं तक सीमित नहीं होती। हर रोज उनके मन में किस तरह की बातें जा रही हैं, और उसका कितना पॉजिटिव-नेगेटिव इफेक्ट उनके दिमाग पर पड़ रहा है, इसका इफेक्ट भी उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। पेरेंटिंग कोच पूनम मेहरा का कहना है कि रात को सोने से पहले बच्चों के कान में कुछ पॉजिटिव बातें अगर पूरे विश्वास के साथ बोली जाए तो इसका बच्चों के पर्सनालिटी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। इनका मानना है कि दिनभर में बच्चे कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। ऐसे में रात का समय उनके मन पॉजिटिवली चार्ज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। आइए जानते हैं कोच के मुताबिक कौन सी बातें बच्चों के कान में बोलनी चाहिए।

बच्चे की कैपेसिटी पर पर भरोसा दिखाने की बात

पेरेंटिंग कोच पूनम मेहरा कहती हैं कि सबसे पहले बच्चे से यह कहें कि उसके अंदर बहुत क्षमता हैं और वह बहुत कुछ कर सकता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ यह बात बार-बार बोलते हैं, तो आपके शब्दों में आपका भरोसा भी दिखाई देता है। उनका मानना है कि बच्चे को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वह अपनी पूरी क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।

बच्चे को सुरक्षा का एहसास दें

रात को सोने से पहले बच्चे से यह भी कहें कि वह हर तरफ से सुरक्षित है। कोच के अनुसार, यह बात एक मां की प्रार्थना और उसके अटूट विश्वास को दिखाती है। जब बच्चा ऐसे पॉजिटिव शब्द सुनता है, तो उसके मन में सुरक्षा की भावना आती है और वह आपके साथ और भी कनेक्ट होता है।

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हमेशा अपना बेहतर देने के लिए मोटिवेट करें

पेरेंटिंग कोच यह भी कहती हैं कि बच्चे से लगातार यह बोलें कि वह हर पल अपना सबसे अच्छा प्रयास कर रहा है और जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। यह बातें प्रेशर के साथ नहीं बल्कि पॉजिटिविटी के साथ कहे। आपके शब्दों में भरोसा होगा, तो वही भरोसा धीरे-धीरे बच्चे के मन में भी जगह बना सकता है।

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बड़े सपने देखने का हौसला दें

बच्चे से यह भी कहें कि वह लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आगे बढ़ रहा है। पेरेंटिंग कोच का कहना है कि ऐसे शब्द बच्चे के लिए उत्साह और उम्मीद का संदेश बन सकते हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ यह बातें बोलते हैं, तो बच्चे के लिए आपका भरोसा सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करें

बच्चे से यह भी कहें कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसे छू नहीं सकती और वह लगातार आगे बढ़ रहा है। उनका कहना है कि जब माता-पिता रोजाना पूरे विश्वास के साथ ऐसी बातें दोहराते हैं, तो ये शब्द धीरे-धीरे बच्चे के मन में अपनी जगह बना सकते हैं। दिनभर में बच्चे को किसी बात से बुरा लगा हो, किसी ने कुछ गलत कहा हो या वह इमोशनली परेशान रहा हो, तो ऐसे पॉजिटिव शब्द उसे अच्छा फील कराने में मदद कर सकते हैं।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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