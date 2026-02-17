ज्यादा टेंशन कहीं बिगाड़ ना दे बच्चे का एग्जाम, ये 5 बातें जरूर ध्यान रखें पैरेंट्स! एक्सपर्ट की सलाह

Exam Time Parenting Tips: एग्जाम टाइम पर बच्चों में स्ट्रेस वैसे भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में पैरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो समझदारी से काम लें और ये 5 गलतियां करने से बचें। ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री हो कर परीक्षा दे पाए।

एग्जाम का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सिर्फ बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स का भी स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। घर में पढ़ाई की चर्चा ज्यादा होने लगी है, टाइम टेबल पर नजर रखी जा रही है और रिजल्ट को लेकर मन में कई तरह की चिंताएं चल रही हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हर माता-पिता अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं। लेकिन इसी चिंता में कई बार अनजाने में ऐसा व्यवहार हो जाता है, जो बच्चे का दबाव और बढ़ा देता है। इस समय समझदारी यही है कि आप अपने शब्दों और रवैये पर ध्यान दें। सही सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा शांत दिमाग से और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे पाएगा। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा ने ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताया है जो पैरेंट्स को एग्जाम टाइम पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।

मार्क्स नहीं, मेहनत पर ध्यान दें पेरेंटिंग कोच कहती हैं कि सबसे पहले आप यह तय कर लें कि इस समय बार-बार मार्क्स की बात नहीं करनी है। 'कितने नंबर आएंगे'? या 'इस बार 90 प्रतिशत तो आना ही चाहिए' जैसे वाक्य बच्चे के मन में डर पैदा करते हैं। ऐसे में अक्सर बच्चा पढ़ाई से ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने लगता है। इसलिए इसकी जगह आप अपने बच्चे से कहें कि तुमने मेहनत की है, बस अपना बेस्ट देना। जब आप उसके प्रयास की सराहना करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब दिमाग पर कम दबाव होता है नंबर अपने आप बेहतर आते हैं ।

अपनी घबराहट को कंट्रोल में रखें आपका तनाव बच्चे तक बहुत जल्दी पहुंचता है। अगर आप हर समय टेंशन में दिखेंगे, बार-बार पढ़ाई का हिसाब मांगेंगे या भविष्य की चिंता जताएंगे, तो बच्चा भी बेचैन हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को शांत रखें। अपने चेहरे और आवाज के लहजे पर ध्यान दें। बच्चे के सामने संतुलित और सामान्य व्यवहार करें। याद रखें, आपका शांत रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है।

बच्चे की घबराहट को सामान्य मानें अगर बच्चा कहे कि उसे डर लग रहा है या घबराहट हो रही है तो उसे कमजोर मत समझें। तुरंत लंबा लेक्चर देने की भी जरूरत नहीं है। पहले उसे यह महसूस कराएं कि एग्जाम से पहले नर्वस होना बिल्कुल सामान्य बात है। जब आप यह कहते हैं कि ऐसा महसूस करना ठीक है तो उसका आधा तनाव वहीं कम हो जाता है। वह खुद को अकेला नहीं समझता और धीरे-धीरे संभलने लगता है।

आखिरी समय में नया डर मत जोड़ें परीक्षा से ठीक पहले यह कहना कि यह चैप्टर रह गया या इतना सिलेबस अभी बाकी है, बच्चे के मन में अधूरापन भर देता है। यह अधूरापन ही सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाता है। इस समय आप उसे याद दिलाएं कि जो पढ़ लिया है, उसी को अच्छे से दोहराए। आखिरी दिनों में आत्मविश्वास बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ना कि नई चिंता देना। भरोसा दिलाइए कि वह जितना जानता है, उसी से अच्छा कर सकता है।