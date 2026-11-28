कई बार पैरेंट्स अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो बच्चे की स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी पर गलत असर डाल सकती हैं। इन गलतियों की वजह से बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं आपको क्या नहीं करना है।

बच्चे के जन्म के बाद पैरेंट्स उसकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का खास ध्यान रखते हैं। उसकी अच्छी हेल्थ और सही डेवलपमेंट के लिए वे अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ छोटी गलतियां बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पर गलत असर डाल सकती हैं। खासकर शुरुआती महीनों में बच्चे का शरीर धीरे-धीरे मजबूत होता है और उसकी मसल्स भी विकसित हो रही होती हैं। ऐसे में उसकी देखभाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परवरिश के दौरान किन आदतों से बचना चाहिए और बच्चे के बेहतर विकास के लिए क्या करना चाहिए, डॉ. अर्पित गुप्ता ने इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताई हैं।

बच्चे को जल्दी बैठाने की कोशिश करना अक्सर पैरेंट्स बच्चे को जल्दी बैठना सिखाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे बच्चा जल्द बैठना सीख जाएगा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। डॉ. अर्पित के अनुसार, बच्चे को 5 महीने से पहले जबरदस्ती बैठाने से बचना चाहिए। इस उम्र में उसकी रीढ़ और पेट की मसल्स पूरी तरह तैयार नहीं होती हैं। इसलिए बच्चे को खुद से बैठने का समय दें। उसे तकियों के सहारे लंबे समय तक बैठाकर रखने के बजाय उसकी नेचुरल ग्रोथ पर ध्यान दें।

बच्चे को हाथ पकड़कर उठाना बच्चे को गोद में उठाते समय भी खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कई बार लोग बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा करने से बच्चे की कोहनी में खिंचाव आ सकता है। इसे पुल्ड एल्बो कहा जाता है। इसके अलावा गर्दन और पीठ पर भी दबाव पड़ सकता है। इसलिए बच्चे को उठाते समय उसके सिर, गर्दन, छाती और पीठ को अच्छी तरह सहारा दें। हमेशा आराम से और संभालकर उसे गोद में लें।

रॉकर और कार सीट में ज्यादा समय बिताना बच्चे को शांत रखने के लिए रॉकर और कार सीट का इस्तेमाल करना आम बात है। लेकिन बच्चे को लंबे समय तक इनमें रखना सही नहीं है। इन जगहों पर ज्यादा समय बिताने से बच्चे की शारीरिक गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इससे उसकी मांसपेशियों को खुलकर काम करने और मजबूत होने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते। इसलिए बच्चे को जरूरत से ज्यादा समय रॉकर या कार सीट में ना रखें। उसे सेफ जगह पर खेलने और हाथ-पैर हिलाने का मौका दें।

बच्चे को पर्याप्त टमी टाइम ना देना बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए टमी टाइम यानी कुछ समय पेट के बल लिटाकर खेलाना बहुत फायदेमंद होता है। डॉ. अर्पित कहते हैं कि इससे बच्चे की गर्दन, कंधे और पेट की मसल्स मजबूत होने में मदद मिलती है। ये मसल्स आगे चलकर बच्चे को पलटने, बैठने और घुटनों के बल चलने जैसी एक्टिविटी सीखने में मदद करती हैं। इसलिए बच्चे को रोजाना निगरानी में टमी टाइम दें। इस दौरान उसे अकेला न छोड़ें और हमेशा उस पर नजर रखें।

बच्चे को वॉकर में चलाना कई पेरेंट्स सोचते हैं कि वॉकर की मदद से बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्टर की मानें तो बच्चे को वॉकर में चलाने से बचना चाहिए। इससे बच्चे को अपने शरीर का बैलेंस और चलने का नेचुरल प्रोसेस सीखने का सही मौका नहीं मिल पाता। इसके अलावा वॉकर के इस्तेमाल से गिरने और चोट लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बच्चे को वॉकर देने के बजाय सेफ जगह पर अपनी निगरानी में खेलने और चलने की कोशिश करने दें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।