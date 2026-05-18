बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, पैसों की समझ देना भी है जरूरी! पैरेंट्स ये 5 बातें जरूर सिखाएं

Parenting Tips: बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि पैसों की सही समझ देना भी उतना ही जरूरी है। छोटी उम्र से मनी मैनेजमेंट की आदतें सिखाने से बच्चे आगे चलकर ज्यादा जिम्मेदार और समझदार बनते हैं।

आज के समय में बच्चे छोटी उम्र से ही मोबाइल, गेम्स, खिलौनों और नई-नई चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें शुरू से पैसों की सही समझ ना दी जाए, तो आगे चलकर वे जरूरत और दिखावे के बीच फर्क नहीं समझ पाते। पेरेंटिंग एक्सपर्ट शिखा शर्मा के अनुसार, बच्चों को सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि पैसों को संभालने की समझ देना भी बेहद जरूरी है। जब बच्चे बचपन से बचत, सही खर्च और प्लानिंग जैसी बातें सीखते हैं तो वे बड़े होकर जिम्मेदार बनते हैं। यह आदत उन्हें फिजूलखर्ची से बचाती है और जिंदगी में समझदारी से फैसले लेना सिखाती है। इसलिए हर माता-पिता को बच्चों को छोटी उम्र से ही मनी मैनेजमेंट की बेसिक बातें जरूर सिखानी चाहिए। चलिए जानते हैं बच्चे को मनी मैनेजमेंट से जुड़ी कौन सी बातें सिखाना है जरूरी।

खर्च से पहले बचत करना सिखाएं अक्सर बच्चे जैसे ही पॉकेट मनी पाते हैं, उसे तुरंत खर्च करने की सोचते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप उन्हें पहले बचत करने की आदत सिखाएं। शिखा शर्मा कहती हैं कि बच्चों को समझाएं कि पॉकेट मनी का थोड़ा हिस्सा अलग रखकर बचाना चाहिए और बाकी पैसे जरूरत के हिसाब से खर्च करने चाहिए। इससे बच्चों में धैर्य आता है और वे धीरे-धीरे पैसों की अहमियत समझने लगते हैं। जब बच्चा अपनी बचत से कोई चीज खरीदता है तो उसे उसकी वैल्यू भी समझ आती है।

जरूरत और ख्वाहिश का फर्क समझाना जरूरी है बच्चों की हर मांग पूरी करना सही नहीं होता। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि कौन-सी चीज उनके लिए जरूरी है और कौन-सी सिर्फ मन की इच्छा। पढ़ाई, कपड़े और खाना जैसी चीजें जरूरी होती हैं, जबकि महंगे खिलौने या बार-बार नए गैजेट्स लेना सिर्फ इच्छा हो सकती है। जब बच्चे यह फर्क समझते हैं, तो वे पैसों को सोच-समझकर खर्च करना सीखते हैं। इससे उनमें सही फैसले लेने की आदत भी विकसित होती है।

बच्चों को इंतजार करना भी सिखाएं आजकल बच्चों को हर चीज तुरंत मिल जाती है। लेकिन हर चीज तुरंत देने की आदत आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है। शिखा शर्मा कहती हैं कि अगर बच्चा कोई चीज चाहता है, तो उसे थोड़ा इंतजार करना और पैसे जोड़ना सिखाएं। इससे बच्चे प्लानिंग करना सीखते हैं और उनमें पेशेंस आता है। जब बच्चा किसी चीज के लिए मेहनत से पैसे बचाता है, तो वह उसे ज्यादा संभालकर भी रखता है। यह आदत उन्हें भविष्य में बेवजह खर्च करने से बचाती है।

फैमिली बजट की जानकारी देना भी जरूरी अक्सर घर के बजट और खर्चों की बातें बच्चों से छिपाकर रखी जाती हैं, लेकिन बच्चों को छोटे-छोटे फाइनेंशियल डिस्कशन में शामिल करना चाहिए। उन्हें बताएं कि घर के खर्च कैसे चलते हैं और हर चीज के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। इससे बच्चों को समझ आता है कि पैसा सीमित होता है और उसे सोच-समझकर खर्च करना जरूरी है। धीरे-धीरे उनमें जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ती है।