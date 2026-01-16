Hindustan Hindi News
पेरेंट्स गाइड5 major reasons that distract kids from studies bache ka padai se dhayan bhatkane wale karan
किताबों से दूर भागता है आपका बच्चा? ये हैं पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाले 5 बड़े कारण

संक्षेप:

Reasons that distract kids from studies : माता-पिता बच्चे की एकाग्रता की कमी को उसकी 'लापरवाही' समझकर उसे डांटने लगते हैं, लेकिन हकीकत में उसका ध्यान भटकाने वाले कारक उसके भीतर नहीं बल्कि आस-पास के वातावरण में ही छिपे होते हैं।

Jan 16, 2026 12:05 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
आज के डिजिटल युग में माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बनी हुई है। ज्यादातर पेरेंट्स की यह शिकायत बनी हुई रहती है कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसका ध्यान इधर-उधर भटकने लगता है। माता-पिता बच्चे की एकाग्रता की कमी को उसकी 'लापरवाही' समझकर उसे डांटने लगते हैं, लेकिन हकीकत में उसका ध्यान भटकाने वाले कारक उसके भीतर नहीं बल्कि आस-पास के वातावरण में ही छिपे होते हैं। एक बच्चा जब किताब खोलकर बैठता है, तो उसके दिमाग में चल रहे गैजेट्स के शोर और सोशल मीडिया की चमक के बीच पढ़ाई की शांति कहीं खो जाती है। यह समझना बेहद जरूरी है कि एकाग्रता रातों-रात पैदा नहीं होती, बल्कि यह उन बाधाओं को हटाने से आती है जो बच्चे की मानसिक ऊर्जा को सोख रही हैं। पढ़ाई से भटकाव केवल अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि बदलती जीवनशैली का भी मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन से 5 कारण हैं, जो आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं।

बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटकाने वाले मुख्य कारण

डिजिटल गैजेट्स और सोशल मीडिया- स्मार्टफोन, टैबलेट और वीडियो गेम्स जैसी चीजें आज बच्चों की एकाग्रता की सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर थोड़ी देर में आने वाले नोटिफिकेशंस बच्चे के 'डीप वर्क' (गहरी पढ़ाई) की लय को तोड़ देते हैं। जिससे बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है।

अधूरी नींद और थकान- यदि बच्चा 8-9 घंटे की भरपूर नींद नहीं ले रहा है, तो उसका मस्तिष्क जानकारी को प्रोसेस करने में असमर्थ रहता है, जिससे वह जल्दी पढ़ाई से ऊबने लगता है।

पढ़ाई का तनाव और डर- जब बच्चे पर पेरेंट्स या शिक्षकों की तरफ से कक्षा में अच्छे अंक लाने का बहुत अधिक दबाव होता है, तो उसका दिमाग 'फ्लाइट मोड' में चला जाता है। डर के कारण वह विषय से दूर भागने की कोशिश करता है।

अव्यवस्थित स्टडी एरिया- बच्चा जिस जगह बच्चा पढ़ रहा है, अगर वहां शोर-शराबा है, टीवी की आवाज या पढ़ने की टेबल का सामान बिखरा हुआ हो, तो भी बच्चे का ध्यान बार-बार अपनी किताबों से हटकर आस-पास की बिखरी हुई चीजों पर ही जाएगा।

खानपान की खराब आदतें- बच्चों का बहुत ज्यादा शुगर या जंक फूड खाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ता- गिरता है, जिससे बच्चा चिड़चिड़ा महसूस करता है और पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता।

