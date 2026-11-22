पति की ये 5 गलतियां आपको प्रेग्नेंट होने से रोक सकती हैं! गाइनेकोलॉजिस्ट ने बताया
शादी के बाद बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है तो पति की ये गलतियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। गाइनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक रोजमर्रा की ये आदतें स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं।
पैरेंट्स बनने का सपना हर कपल के लिए बेहद खास होता है। जब शादी के बाद पति-पत्नी फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो वे चाहते हैं कि जल्द ही उनके घर में नन्हें मेहमान की किलकारी गूंजे। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो पाती। ऐसे में अक्सर महिला को ही इसकी वजह मान लिया जाता है और जांच भी सबसे पहले उसी की करवाई जाती है। जबकि प्रेग्नेंसी के लिए पति और पत्नी दोनों की सेहत मायने रखती है। गाइनकोलॉजिस्ट डॉ भूमि के मुताबिक पुरुषों की कुछ डेली की आदतें या यूं कहे अनजाने में की गई गलतियां प्रेगनेंसी ना होने की खास वजह बन सकती हैं। चलिए जानते हैं-
स्मोकिंग करने की आदत
अगर पति को स्मोकिंग करने की आदत है, तो यह उनकी फर्टिलिटी पर असर डाल सकती है। सिगरेट में मौजूद निकोटिन स्पर्म की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे स्पर्म की क्वालिटी और उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बच्चे को कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। डॉ भूमि के अनुसार, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो पति को स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे स्पर्म की सेहत बेहतर रखने में मदद मिल सकती है।
बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना
कभी-कभार शराब पीना और लगातार ज्यादा मात्रा में शराब पीना, दोनों अलग बातें हैं। अगर हसबैंड को ज्यादा शराब पीने की आदत है, तो इसका असर स्पर्म की क्वालिटी पर पड़ सकता है। स्पर्म की सेहत अच्छी ना होने पर प्रेग्नेंसी ठहरने में परेशानी हो सकती है। डॉ भूमि बताती हैं कि बेबी प्लान करने वाले पुरुषों को शराब से दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
प्राइवेट पार्ट्स को ज्यादा गर्मी देना
पुरुषों को अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर प्राइवेट पार्ट्स के आसपास ज्यादा गर्मी पहुंचना स्पर्म की सेहत को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत गर्म पानी से नहाना या लंबे समय तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना। इन आदतों का असर स्पर्म बनने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। डॉ भूमि के अनुसार, पुरुषों को ऐसी आदतों से बचना चाहिए।
एक्सरसाइज ना करना और जंक फूड खाना
अगर पति के लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हैं और खाने में ज्यादातर जंक फूड शामिल रहता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लंबे समय तक ऐसी आदतें सेहत को प्रभावित कर सकती हैं और स्पर्म की क्वालिटी पर भी असर डाल सकती हैं। डॉ भूमि के अनुसार, बेबी प्लान करने वाले पुरुषों को अपनी डाइट और रोजमर्रा की दिनचर्या सुधारनी चाहिए। घर का बना बैलेंस्ड डाइट खाएं, जंक फूड कम करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। इससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर रखने में मदद मिलेगी।
प्रेग्नेंसी ना होने पर सिर्फ पत्नी की जांच करवाना
जब लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं होती, तो कई बार परिवार का पूरा ध्यान महिला की जांच पर ही रहता है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। प्रेग्नेंसी के लिए महिला के साथ पुरुष की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। पुरुषों में स्पर्म की संख्या या उनकी क्वालिटी से जुड़ी परेशानी भी प्रेग्नेंसी में रुकावट बन सकती है।
डॉ भूमि की सलाह है कि ऐसी स्थिति में पति-पत्नी दोनों को डॉक्टर से मिलकर जरूरी जांच करवानी चाहिए। जांच के बाद ही परेशानी की सही वजह पता चल सकती है और उसके अनुसार इलाज शुरू किया जा सकता है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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