शादी के बाद बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है तो पति की ये गलतियां भी जिम्मेदार हो सकती हैं। गाइनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक रोजमर्रा की ये आदतें स्पर्म क्वालिटी को प्रभावित कर सकती हैं।

पैरेंट्स बनने का सपना हर कपल के लिए बेहद खास होता है। जब शादी के बाद पति-पत्नी फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो वे चाहते हैं कि जल्द ही उनके घर में नन्हें मेहमान की किलकारी गूंजे। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं हो पाती। ऐसे में अक्सर महिला को ही इसकी वजह मान लिया जाता है और जांच भी सबसे पहले उसी की करवाई जाती है। जबकि प्रेग्नेंसी के लिए पति और पत्नी दोनों की सेहत मायने रखती है। गाइनकोलॉजिस्ट डॉ भूमि के मुताबिक पुरुषों की कुछ डेली की आदतें या यूं कहे अनजाने में की गई गलतियां प्रेगनेंसी ना होने की खास वजह बन सकती हैं। चलिए जानते हैं-

स्मोकिंग करने की आदत अगर पति को स्मोकिंग करने की आदत है, तो यह उनकी फर्टिलिटी पर असर डाल सकती है। सिगरेट में मौजूद निकोटिन स्पर्म की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे स्पर्म की क्वालिटी और उनकी काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बच्चे को कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। डॉ भूमि के अनुसार, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो पति को स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे स्पर्म की सेहत बेहतर रखने में मदद मिल सकती है।

बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना कभी-कभार शराब पीना और लगातार ज्यादा मात्रा में शराब पीना, दोनों अलग बातें हैं। अगर हसबैंड को ज्यादा शराब पीने की आदत है, तो इसका असर स्पर्म की क्वालिटी पर पड़ सकता है। स्पर्म की सेहत अच्छी ना होने पर प्रेग्नेंसी ठहरने में परेशानी हो सकती है। डॉ भूमि बताती हैं कि बेबी प्लान करने वाले पुरुषों को शराब से दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

प्राइवेट पार्ट्स को ज्यादा गर्मी देना पुरुषों को अपनी रोजमर्रा की कुछ आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर प्राइवेट पार्ट्स के आसपास ज्यादा गर्मी पहुंचना स्पर्म की सेहत को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत गर्म पानी से नहाना या लंबे समय तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम करना। इन आदतों का असर स्पर्म बनने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। डॉ भूमि के अनुसार, पुरुषों को ऐसी आदतों से बचना चाहिए।

एक्सरसाइज ना करना और जंक फूड खाना अगर पति के लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हैं और खाने में ज्यादातर जंक फूड शामिल रहता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लंबे समय तक ऐसी आदतें सेहत को प्रभावित कर सकती हैं और स्पर्म की क्वालिटी पर भी असर डाल सकती हैं। डॉ भूमि के अनुसार, बेबी प्लान करने वाले पुरुषों को अपनी डाइट और रोजमर्रा की दिनचर्या सुधारनी चाहिए। घर का बना बैलेंस्ड डाइट खाएं, जंक फूड कम करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। इससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर रखने में मदद मिलेगी।

प्रेग्नेंसी ना होने पर सिर्फ पत्नी की जांच करवाना जब लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंसी नहीं होती, तो कई बार परिवार का पूरा ध्यान महिला की जांच पर ही रहता है। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। प्रेग्नेंसी के लिए महिला के साथ पुरुष की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। पुरुषों में स्पर्म की संख्या या उनकी क्वालिटी से जुड़ी परेशानी भी प्रेग्नेंसी में रुकावट बन सकती है।

डॉ भूमि की सलाह है कि ऐसी स्थिति में पति-पत्नी दोनों को डॉक्टर से मिलकर जरूरी जांच करवानी चाहिए। जांच के बाद ही परेशानी की सही वजह पता चल सकती है और उसके अनुसार इलाज शुरू किया जा सकता है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।