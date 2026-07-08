बच्चा करता है ये 5 काम, तो समझ लें वह है 'जीनियस', नंबर नहीं ये आदतें बता देती हैं पहचान
बच्चे के रिपोर्ट कार्ड के नंबर नहीं उसकी कुछ आदतें भी बता देती हैं कि वह कितना बुद्धिमान है। आज हम आपको बच्चों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप समझ सकेंगे कि बच्चे का दिमाग कितना तेज है।
स्कूल में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है या फिर एग्जाम में उसके नंबर कितने आ रहे हैं? ज्यादातर पेरेंट्स या फिर लोग इन चीजों से ही बच्चे को बुद्धिमान या कमजोर समझते हैं। लेकिन अब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड किसी बच्चे के तेज या इंटेलिजेंट होने का सर्टिफिकेट नहीं रह गया है। बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों में कैसा है, इससे भी पता चलता है कि वह कितना समझदार है। अगर आप भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखकर उसकी काबिलियत तय करते हैं, तो थोड़ा रुक जाइये। कुछ आदतों से भी पता चलता है कि बच्चा कितनी जीनियस है, चलिए इनके बारे में बताते हैं।
1- हर वक्त सवाल पूछने की आदत
अगर आपका बच्चा हर समय सवाल पूछता रहता है, तो ये उसकी शैतानी न समझें। वह जिज्ञासु हो सकता है और उसका दिमाग हर चीज को जानने में दिलचस्पी लेता है। जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, वह हर चीज को जानना चाहते हैं और किसी भी बात को सच मानने से पहले उसके पीछे के तर्क को समझते हैं।
2- भावनाओं को समझते हैं
बुद्धिमान बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं को भी बखूबी समझते हैं। ऐसे बच्चे खुद की भावनाओं को जाहिर करना जानते हैं और दूसरों के दुख को भी समझ लेते हैं। साथ ही अगर घर में कोई बुरा माहौल होता है, तो उसे भी समझकर वैसा बर्ताव करते हैं।
3- समस्याओं को सुलझाने की कोशिश
स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे खुद से किसी भी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे पहले चीजों को उलट-पुलट करके देखते हैं, उसे हर तरह से देखने समझने के बाद किसी की मदद लेना पसंद करते हैं। ये आदत उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को दिखाती है, जो हर बच्चे में नहीं होती।
4- कल्पना करने की शक्ति
अगर बच्चा खुद ही कहानियां बुन लेता है या फिर किसी भी चीज को अच्छे से इमैजिन कर लेता है, तो उसके पास कमाल की कल्पना शक्ति है। ऐसे बच्चे खेल भी अपनी कल्पना की दुनिया के अनुसार खेलते हैं, जैसे किसी साधारण से डिब्बे को कुछ अलग रूप दे देना या समझ लेना। इससे पता चलता है कि उनकी इमैजिनेशन पावर कितनी तेज है।
5- याददाश्त है तेज
बुद्धिमान बच्चों की पहचान इससे भी होती है कि उनकी याददाश्त काफी तेज होती है। कुछ बच्चे पुरानी बातों, माता-पिता के दिए निर्देश और कहानियों को वैसे ही याद रखते हैं। अगर आपका बच्चा चीजों को अच्छे से याद रखता है, तो समझ लीजिए वह जीनियस है।
नोट- हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिन बच्चों में ये आदतें नहीं होतीं, वह बुद्धिमान नहीं होते। हर बच्चा अलग होता है और ये सिर्फ कुछ बातें हैं, जिनके आधार पर बच्चा कितना समझदार है पता चल सकता है। बच्चे की बुद्धिमानी सिर्फ उसके नंबर से आंकना सही नहीं होता। उसकी आदतों और व्यवहार को भी समझना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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