पिता की ये 5 गलतियां बिगाड़ सकती हैं बच्चे का भविष्य, पीडियाट्रिशियन डॉ रवि ने दी सलाह!

संक्षेप: Parenting Tips: बच्चा अपने पिता को देखकर ही यह सीखता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए और जीवन को किस नजर से देखा जाए। पीडियाट्रिशियन डॉ. रवि मलिक ने पिता की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है, जो बच्चे के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

बच्चों की परवरिश में पिता की भूमिका बहुत गहरी और असरदार होती है। पिता का व्यवहार, बोलने का तरीका और रोजमर्रा की आदतें बच्चे के मन और सोच को आकार देती हैं। कई बार पिता ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका असर बच्चे के व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर पड़ता है। बच्चा अपने पिता को देखकर ही यह सीखता है कि रिश्तों को कैसे निभाया जाए और जीवन को किस नजर से देखा जाए। पीडियाट्रिशियन डॉ. रवि मलिक ने पिता की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया है, जो बच्चे के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनका मानना है कि समय रहते इन आदतों को बदलकर बच्चे को एक मजबूत, संतुलित और खुशहाल जीवन की दिशा दी जा सकती है। चलिए जानते हैं उनके मुताबिक बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए पिता को कौन सी आदतें बदल देनी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिता खुद को ना समझें सिर्फ प्रोवाइडर डॉ. रवि मलिक बताते हैं कि कई पिता खुद को सिर्फ परिवार का प्रोवाइडर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि पैसे कमा लेना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चा सिर्फ सुविधाएं नहीं, पिता की मौजूदगी भी चाहता है। अगर पिता बच्चे के साथ समय नहीं बिताते, उसकी बातें नहीं सुनते और इमोशनली बच्चे से दूर रहते हैं, तो बच्चा अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है। पिता को चाहिए कि वे रोज बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताएं, उससे बात करें और उसे यह महसूस कराएं कि वे उसके लिए हमेशा अवेलेवल हैं।

मां का ना करें अपमान घर में पिता का व्यवहार बच्चे के लिए सबसे बड़ी सीख होती है। डॉ. रवि मलिक के अनुसार अगर पिता, मां का अपमान करते हैं या किसी अन्य महिला से गलत तरीके से बात करते हैं, तो बच्चा वही सीखता है। भविष्य में वह भी महिलाओं को सम्मान देना नहीं सीख पाता। इसके साथ ही बच्चे के सामने गाली-गलौज या अपशब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिता को चाहिए कि वे बच्चे के सामने हमेशा सम्मान का उदाहरण पेश करें।

बच्चे की देखभाल में मां की हेल्प करना डॉ. रवि मलिक साफ कहते हैं कि बच्चे की देखभाल सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पिता बच्चे को खाना खिलाने, नहलाने, सुलाने या उसके छोटे-छोटे कामों में मां का साथ देते हैं, तो बच्चे को सुरक्षा और प्यार का एहसास होता है। इससे बच्चा भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है और पिता से उसका रिश्ता भी गहरा होता है। बच्चे की मेंटल हेल्थ की ग्रोथ के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं।

नशे और गलत आदतों का असर पिता की गलत आदतें बच्चे पर सीधा असर डालती हैं। डॉ. रवि मलिक बताते हैं कि अगर बच्चा अपने पिता को शराब पीते, सिगरेट पीते, जुआ खेलते या हर समय मोबाइल स्क्रीन में डूबा हुआ देखता है, तो वह इसे सामान्य समझने लगता है। आगे चलकर बच्चा भी ऐसी आदतें अपना सकता है। पिता को चाहिए कि वे बच्चे के सामने अपने व्यवहार को लेकर बहुत सजग रहें और अच्छी आदतों का उदाहरण बनें।