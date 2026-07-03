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आपके बच्चे की हाइट रोक सकती हैं रोज की ये 5 गलतियां, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने किया अलर्ट!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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पैरेंट्स, क्या आपको पता है कि आपकी रोज की कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपके बच्चे की हाइट रोक सकती हैं? जी हां, अनजाने में ही सही लेकिन हो सकता है आपके बच्चे की लंबाई इन्हीं गलतियों की वजह से ना बढ़ रही हो। आइए जानते हैं डॉक्टर का क्या कहना है-

आपके बच्चे की हाइट रोक सकती हैं रोज की ये 5 गलतियां, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने किया अलर्ट!

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी रहे और उसकी लंबाई भी उम्र के हिसाब से अच्छी तरह बढ़े। लेकिन कई बार अच्छी देखभाल के बाद भी बच्चे की हाइट उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती। ऐसे में छोटी-छोटी रोज की आदतें इसकी वजह बन सकती हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. हनीश बजाज के मुताबिक, कुछ आम गलतियां बच्चों के ग्रोथ हार्मोन पर असर डाल सकती हैं, जिससे उनकी लंबाई बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चे का विकास सही तरीके से हो, तो इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

बच्चे को देर से सुलाना

डॉ. हनीश के अनुसार, अगर बच्चा रोज देर से सोता है तो उसके शरीर में ग्रोथ हॉर्मोन का रिलीज कम हो सकता है। यही हॉर्मोन बच्चे की लंबाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लंबे समय तक देर से सोने की आदत रहने पर कुछ बच्चों की हाइट एक समय के बाद बढ़नी धीमी पड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे की सोने की टाइमिंग सही और नियमित रहे।

ज्यादा मीठा और प्रोसेस्ड फूड देना

आजकल बच्चों की डाइट में पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे जूस और दूसरी प्रोसेस्ड चीजें काफी बढ़ गई हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी चीजों में शुगर ज्यादा होती है। ज्यादा शुगर लेने से बॉडी में शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कम हो सकता है। यही वजह है कि बच्चों को जरूरत से ज्यादा मीठी चीजें देने से बचना चाहिए।

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सिर्फ दूध पर भरोसा करना

कई माता-पिता मानते हैं कि रोज दूध पिलाने से ही बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी और उसकी लंबाई भी अच्छी बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर अनुसार, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिस वजह से दूध का भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए समय-समय पर विटामिन डी का लेवल चेक कराते रहें और अगर कमी हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट दें। तभी दूध में मौजूद कैल्शियम शरीर को सही तरह से फायदा पहुंचा पाएगा।

Child Height Growth
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बच्चे को रोज खेलने का समय जरूर दें

आजकल कई बच्चों की दिनचर्या सिर्फ स्कूल और फिर घर आकर मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखने तक सीमित हो गई है। इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई है और इसका भी नेगेटिव असर बच्चों की हाइट पर पढ़ने लगा है। रोज 2 से 3 घंटे बाहर खेलना और एक्टिव रहना बच्चों के पूरे विकास के लिए जरूरी माना जाता है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी का फायदा उनके शरीर की सामान्य ग्रोथ पर भी पड़ता है।

खाने में प्रोटीन की कमी न होने दें

डॉक्टर के अनुसार, बच्चे की डाइट में पर्याप्त प्रोटीन होना भी जरूरी है। प्रोटीन शरीर की ग्रोथ और विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए बच्चे के रोज के खाने में इतनी मात्रा में प्रोटीन जरूर होना चाहिए कि उसके शरीर का विकास ठीक तरह से हो सके।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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