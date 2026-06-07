बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी सिखाएं ये 5 जरूरी काम, वरना शादी के बाद बहू सुनाएगी ताने
बेटियों को तो हम रोटी गोल बनाने से लेकर घर के सभी काम जल्दी सिखाने लगते हैं लेकिन बेटों को घर के बेसिक कामों से दूर रखते हैं। अब जमाना बदल चुका है, बेटों को भी कुछ काम जरूर आने चाहिए। चलिए बताते हैं आपको बेटों को कौन से काम सिखाने चाहिए।
बेटियों को अक्सर माता-पिता यह सीख देते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ घर के काम भी सीख लेने चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। लेकिन यही बात बेटों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आज के समय में घर और परिवार की जिम्मेदारियां सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं होतीं, बल्कि पति-पत्नी दोनों मिलकर उन्हें निभाते हैं। आज भी कई पेरेंट्स की सोच यही है कि बहू आएगी तो बेटे और घर के सभी कामों को संभाल लेगी। आजकल की लड़कियां पढ़ी-लिखी होती हैं, उनसे ऑफिस के साथ घर मैनेज नहीं हो पाता है और कई लड़कियों को खाना बनाना पसंद भी नहीं होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप बेटों को भी घर के कुछ जरूरी काम जरूर सिखाएं। इससे भविष्य में उसे उन कामों के लिए पत्नी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ये भी सुनना नहीं पड़ेगा कि माता-पिता ने कुछ काम करवाया ही नहीं। आजकल लड़कियां पतियों से बराबर वाला सपोर्ट चाहती हैं, वह चाहती हैं कि किचन से लेकर घर के कामों तक में पति हाथ बटाएं। तो चलिए बताते हैं बेटों को किन कामों की ट्रेनिंग देनी चाहिए।
बेटों को जरूर सिखाएं ये 5 काम
1- कुकिंग आनी चाहिए
आजकल कुकिंग सिर्फ शौक के लिए बल्कि सर्वाइव करने के लिए भी सीखना जरूरी हो चुका है। कम से कम चाय, दाल, चावल, सब्जी, रोटी या कोई आसान भोजन बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं तो खिचड़ी-तहरी ही परफेक्ट तरीके से बनाना सीख लें। कुछ चीजें बनाना आने से बाकि चीजें भी आप सीख ही लेंगे। सिर्फ मैगी बनाना सीख लेने से कुकिंग आती है कहना गलत है।
2- कपड़े धोना, फैलाना और तहना
बेटियों से आप उम्मीद करते हैं कि वह कपड़े धोकर फैलाएं और सुखा भी लें, यही काम बेटों को भी सिखा दें। बेटों को सिर्फ अपने कपड़े धोना, फैलाना और फोल्ड करके अलमारी में रखना सिखाएं। साथ ही कपड़ों को प्रेस करना भी सिखाएं। इससे वह अपना आधा काम खुद ही कर लेगा और उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
3- कमरा सेट रखना
बेटे अक्सर जो चीज जहां से उठाते हैं, वहां नहीं रखते बल्कि इधर-उधर फेंक देते हैं। बेटों को सिखाएं कि जो चीज जहां से उठाओ वही रखो और कमरे को सेट करो। सामान को बिखराकर नहीं रखना चाहिए। अपना घर हमेशा साफ, सेट और हाइजीन तरीके से रखना चाहिए। आप झाड़ू-पोछा या डस्टिंग का काम भी बेटों को सिखाएं।
4- घरेलू कामों पर ध्यान
घर के कई काम होते हैं, जैसे बाजार से सब्जी-दूध-राशन लाना और इसका हिसाब रखना। इसके अलावा अगर घर में मेड या कुक लगा हुआ है, तो उसे सही समय पर पैसे देना, उससे सही से व्यवहार करना। इन सभी चीजों से भी बेटों को परिचित करवाएं। ये सभी काम घर के बेसिक चीजें हैं, जो हमेशा ही होती है। घर की औरतों की ही जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि मर्दों को भी ये काम आने चाहिए।
5- बैग पैक खुद करें
कई लड़के-आदमी सोचते हैं कि कहीं बाहर जाना होगा तो मां या पत्नी उनका बैग पैक कर देंगी। इस सोच से बाहर निकलें और अपना बैग खुद ही पैक करें। अपना सामान अलमारी में सही ढंग से रखें और बिस्तर भी सेट करके ही रखें। ये सभी काम अगर आप खुद करेंगे तो आपकी होने वाली पत्नी के कुछ काम आसान हो जाएंगे और आपको उन पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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