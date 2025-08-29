बच्चे को स्कूल भेजते समय फॉलो करें ये 5 टिप्स, चिल्लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत 5 easy tips to follow while sending child to school you need not to shout at them tips to avoid morning hassle with kids, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
बच्चे को स्कूल भेजते समय फॉलो करें ये 5 टिप्स, चिल्लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

अगर रोज सुबह आप भी बच्चे को बिस्तर से उठाने से लेकर स्कूल भेजने तक में परेशान हो जाती हैं तो ये 5 कूल टिप्स आपकी पेरेंटिंग को आसान बनाकर आपके काम को भी आसान बनाने में मदद कर सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 04:59 PM
बच्चों को रोज सुबह समय से तैयार करके स्कूल भेजना देखने और सुनने में भले ही एक आसान काम लगता हो, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा अलग और थकाऊं हो सकती है। छोटे बच्चों को सुबह उठाने से लेकर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाने, नाश्ता करवाने और स्कूल लंच पैक करने में कई मांएं परेशान हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं अगर कुछ चीजें थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से की जाएं तो यह परेशानी आपके लिए चुटकियों का काम बन सकती है। अगर रोज सुबह आप भी बच्चे को बिस्तर से उठाने से लेकर स्कूल भेजने तक में परेशान हो जाती हैं तो ये 5 कूल टिप्स आपकी पेरेंटिंग को आसान बनाकर आपके काम को भी आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

सुबह की भागदौड़ में तनाव और हड़बड़ी से बचने के लिए टिप्स

रात को तैयारी करके ही सोएं

अगर आप सुबह की हड़बड़ी से बचने के साथ बच्चों को बिना टेंशन लिए समय से तैयार करके स्कूल भेजना चाहते हैं तो रात को ही कुछ जरूरी चीजें जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग, जूते, पानी की बोतल और टिफिन की तैयारी करके सोएं। ऐसा करने से सुबह आपका काफी समय बच जाएगा।

स्कूल लंच का मेन्यू पहले से ही सोचकर रखें

बच्चे को सुबह टिफिन में क्या देना है, इसकी योजना रात को ही करके रखें। सुबह बनाने के लिए सब्जियां रात को ही काटकर रखें, आटा भी गूंधकर फ्रिज में रख दें। आप चाहे तो सुबह का समय बचाने के लिए सब्जी का मसाला भी पहले से ही तैयार कर लें।

घड़ी में अलार्म लगाकर सोएं

सुबह हर काम समय पर करने के लिए आपका जल्दी उठना बेहद जरूरी है। अपने साथ बच्चों को भी जल्दी उठाने के लिए घड़ी में अलार्म लगाकर सोएं। बच्चों को समय पर उठने और जल्दी सोने की आदत डालें।

सुबह का तय रूटीन बनाएं

बच्चों का सुबह का समय बचाने के लिए सबसे पहले उनके लिए एक फिक्स रूटीन बनाएं। बच्चों को कहें कि उस टाइम टेबल के अनुसार उन्हें हर काम करना है। उदाहरण के लिए जैसे, उठते ही ब्रश करना, नहाना, स्कूल ड्रेस खुद पहनना। बच्चों का रूटीन एक बार सेट होने पर वो खुद समय पर तैयार होने लगेंगे।

बच्चों को जिम्मेदारी दें

बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दें जैसे, अपना बैग खुद लगाना, अपने जूते पॉलिश करना या यूनिफॉर्म अच्छी तरह फोल्ड करके रखना। ऐसा करने से बच्चा जिम्मेदार बनना सीखेगा और सुबह आपके बिना कहे स्कूल के लिए खुद जल्दी तैयार हो जाएगा।

Parenting Tips

