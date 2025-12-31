Hindustan Hindi News
बच्चे को भूख नहीं लगती तो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं ये 5 कारण, पीडियाट्रिशन ने किए शेयर

संक्षेप:

Sudden loss of appetite in child: छोटे बच्चे कई बार अचानक से खाना खाना बंद कर देते हैं। या तीन से चार साल का होने पर बताते हैं कि उन्हें भूख नही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि बच्चों के अचानक से भूख ना लगने के लिए ये 5 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

Dec 31, 2025
क्या आप उन मांओं में से हैं जो अपने बच्चे को बैठकर खाना खिलाना चाहती हैं लेकिन बच्चा मात्र एक से दो कौर खाकर ही भाग जाता है। उसका खाने का मन नहीं होता या फिर जब वो चार से पांच साल का हो जाता है तो अक्सर बोलता है कि उसे भूख नही है। अगर आप भी बच्चे के भूख ना लगने की वजह से परेशान रहती हैं तो केवल भूख बढ़ाने की लेने से पहले उसके कारण को जानना जरूरी है। जैसे बच्चों के डॉक्टर ने बच्चों के भूख ना लगने के लिए जिम्मेदार ये 5 कारण शेयर किए हैं।

बच्चे के पेट में कीड़े

बच्चे के पेट में कीड़े होंगे तो बच्चे को भूख नहीं लगेगी। एक साल से ऊपर के बच्चों को हर 6 महीने पर डिवॉर्मिंग करानी जरूरी होती है। जिससे बच्चे के पेट में कीड़े ना पनपने पाएं।

बच्चे को कब्ज है

बच्चे को कब्ज है और उसका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा। तो भी बच्चा खाना कम खाएगा या उसे भूख महसूस नहीं होगी। ऐसे में बच्चे को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाएं और फाइबर रिच फूड्स खिलाएं। जिससे बच्चे की कब्ज की समस्या हल हो और उसको भूख लगे। डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे को पीच, प्लम, प्रून्स और पियर जैसे फ्रूट खाने को दें।

बच्चे को अगर डायरिया हुआ

बच्चे को अगर डायरिया हुआ है या फिर हो चुका है। तो थोड़े दिन तक बच्चे को भूख कम लगती है। ऐसे में दूध की बजाय बच्चे को दही खिलाएं। ओआरएस का घोल पिलाएं क्योंकि डायरिया होने के बाद बच्चे की भूख को वापस लौटने में कम से कम 10-15 दिन का समय लग जाता है।

मुंह में छाले

कई बार बच्चे के खाना ना खाने की वजह मुंह में छाले होते हैं। अगर मुंह में छाले हैं तो उसे विटामिन बी काम्प्लेक्स की कमी होती है। वहीं अगर बच्चे की जीभ सफेद दिख रही है तो ऐसा मुंह में फंगल इंफेक्शन की वजह से होता है।

बच्चों में एनीमिया

बच्चों में भूख ना लगने की वजह कई बार खून की कमी होती है। आयरन की कमी पूरी करने से बच्चे को भूख लगती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है और साथ ही ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए बच्चे को छह महीने के बाद जब फूड्स खिलाना हो तो आयरन रिच फूड्स को जरूर शामिल करें और साथ ही आयरन के सप्लीमेंट्स भी जरूर दें।

नोट- डॉक्टर रोहित भारद्वाज नन्हें बच्चों के डॉक्टर नाम से इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं। जिसमे वो बच्चों की हेल्थ से जुड़े पोस्ट शेयर करते रहते हैं और जागरुक करते हैं। यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के लिए है। किसी डॉक्टरी सलाह या दवा को इससे रिप्लेस ना करें। किसी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर इलाज करें। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया का यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट है। लाइव हिन्दुस्तान.कॉम ने इन दावों को स्वतंत्र रूप से वेरिफाई करके नहीं देखा है।

