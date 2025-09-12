बेटे की परवरिश में ध्यान रखें ये 4 बातें, ताकि कम उम्र से ही सीखे महिलाओं का सम्मान करना

ये जरूरी है कि पेरेंट्स घर में ऐसा माहौल रखें, जिससे बच्चों को औरतों का सम्मान करने की सीख मिले। आइए जानते हैं कि बच्चे की परवरिश कैसी हो, जो वो आगे जा कर महिलाओं को सम्मान और बराबरी की निगाह से देखें।

आज के समय में जिस तरह आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार और भेदभाव की घटनाएँ सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही औरतों की इज्जत करना सिखाया जाए। अगर हम आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। बच्चा वही सीखता है जो वो अपने घर में और अपने आस-पास देखता है। पेरेंट्स का व्यवहार, उनका नजरिया और उनका सिखाने का तरीका बच्चे की सोच को तय करता है। इसलिए जरूरी है कि पेरेंट्स घर में ऐसा माहौल रखें, जिससे बच्चों को औरतों का सम्मान करने की सीख मिले। आइए जानते हैं कि बच्चे की परवरिश कैसी हो, जो वो आगे जा कर महिलाओं को सम्मान और बराबरी की निगाह से देखें।

घर से शुरुआत सबसे अहम है बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर होता है। वे अपने पेरेंट्स और परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर ही सही और गलत का अंतर समझ पाते हैं। अगर घर के जेंट्स, घर में माँ, बहन या दादी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, तो इससे बच्चे को भी यही सीख मिलती है। पिता जब अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे और उनके काम की कद्र करेंगे, तो बेटा भी औरतों का सम्मान करना और उनके काम की कद्र करना सीखेगा। वहीं अगर घर में औरतों के साथ भेदभाव या उनका अपमान होगा, तो यही सोच आगे बच्चे में भी ट्रांसफर होगी।

बराबरी की सीख देना जरूरी आज भी अक्सर परिवार और समाज में लड़कियों और लड़कों के बीच फर्क कर दिया जाता है। लड़कों को खेल, पढ़ाई के साथ अन्य चीजों में छूट दे दी जाती है, जबकि लड़कियों के लिए बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जाती है। बड़ों की यही सोच छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात डाल देती है कि लड़कियां कमजोर होती है और उन्हें एक सीमा के अंदर रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा औरतों की इज्जत करे, तो हमें उसे यह समझाना होगा कि लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं। दोनों के सपने और मेहनत की अहमियत भी एक जैसी है।

छोटी-छोटी बातों से पढ़ाएं समानता का पाठ अक्सर कई घरों में बेटियों से तो काम करवाया जाता है, लेकिन लड़कों से कोई काम नहीं करवाया जाता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर औरतों का सम्मान करें तो उसे सिखाना होगा कि लड़का और लड़की बराबर हैं। घर का काम करना सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लड़कों को भी घर का उतना ही काम आना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को यह भी सिखाना चाहिए कि सड़क पर या स्कूल में किसी भी लड़की को छेड़ना या परेशान करना गलत है। अगर वह अपने दोस्तों को ऐसा करते देखे तो उन्हें रोकना ही सही व्यवहार है।