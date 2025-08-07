बच्चे को बुखार हो तो भूलकर भी ना करें ये 4 काम, वरना और ज्यादा बिगड़ सकती है हालत! 4 common mistakes parents should avoid when their kids have fever doctor explained, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइड4 common mistakes parents should avoid when their kids have fever doctor explained

बच्चे को बुखार हो तो भूलकर भी ना करें ये 4 काम, वरना और ज्यादा बिगड़ सकती है हालत!

पेरेंट्स बच्चे की तबियत खराब होते ही घबराहट में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बच्चे की हालत जल्दी ठीक होने के बजाय और बिगड़ सकती है। आइए जानते हैं क्या हैं वो कॉमन मिस्टेक्स।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:01 PM
share Share
Follow Us on
बच्चे को बुखार हो तो भूलकर भी ना करें ये 4 काम, वरना और ज्यादा बिगड़ सकती है हालत!

बदलते मौसम में बच्चों को बुखार होना काफी नॉर्मल सी बात है। लेकिन कई बार पेरेंट्स बच्चे की तबियत खराब होते ही घबराहट में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बच्चे की हालत जल्दी ठीक होने के बजाय और बिगड़ सकती है। ऐसे समय में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अर्पित गुप्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए इन्हीं आम गलतियों का जिक्र किया है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चे को बुखार है, तो ये काम बिल्कुल भी ना करें वरना उसकी हालत और खराब हो सकती है। आइए जानते हैं क्या हैं वो कॉमन मिस्टेक्स।

मोटे या वूलन कपड़े ना पहनाएं

जब बच्चे को बुखार होता है, तो अक्सर पेरेंट्स ठंड से बचाने के लिए उसे मोटे या वूलन कपड़े पहना देते हैं। लेकिन डॉक्टर अर्पित गुप्ता के मुताबिक ऐसा करना सही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि फीवर के दौरान अगर बच्चे को मोटे या गर्म कपड़े पहना दिए जाएं, तो इससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और फीवर जल्दी कम नहीं होता। इसलिए फीवर होने पर बच्चे को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं ताकि बॉडी का टेंपरेचर बैलेंस हो सके।

ठंडे पानी से पट्टी करने से बचें

तेज बुखार में बच्चे को पट्टी करना फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना भी जरूरी है। डॉक्टर अर्पित गुप्ता कहते हैं कि फीवर में पट्टी हमेशा नॉर्मल या हल्के गुनगुने पानी से ही करनी चाहिए। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से शरीर को शॉक लग सकता है। इसके अलावा जब भी पट्टी करें, स्पंज की तरह बॉडी को अच्छे से पोंछ दें। इससे बॉडी का टेंपरेचर धीरे-धीरे कम होगा और बच्चे को आराम मिलेगा।

जबरदस्ती खाना ना खिलाएं

फीवर के दौरान बच्चों की भूख कम हो जाती है। ऐसे में बच्चों को कमजोरी ना आए इसलिए अक्सर पेरेंट्स उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अर्पित बताते हैं कि जबरदस्ती खाना खिलाने से बच्चा उल्टी कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में जबरदस्ती खाना खिलाने के बजाय बच्चे को हाइड्रेटेड रखना ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें कि बीच-बीच में सूप, नारियल पानी, जूस या अन्य लिक्विड्स देते रहें। साथ ही डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयां आप बच्चे को खाली पेट भी दे सकते हैं।

बच्चे को गर्म कमरे में ना रखें

अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चे को बुखार होता है तो पेरेंट्स एसी, फैन, कूलर सब बंद कर के बच्चे को सुला देते हैं। लेकिन डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि फीवर के समय बच्चे को बहुत गर्म वातावरण में रखना ठीक नहीं है। ऐसे में फीवर जल्दी नहीं उतरता है। डॉक्टर कहते हैं कि फीवर के दौरान बच्चे को नॉर्मल रूम टेंपरेचर में रखें। लेकिन हां, ध्यान रखें कि बच्चा डायरेक्ट फैन या एसी के सामने ना सोए।

Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।