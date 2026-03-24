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3 अक्षरों वाले 20+ यूनिक बेबी नेम्स: छोटे नाम, बड़े और प्यारे मतलब

Mar 24, 2026 04:07 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप अपने बच्चे के लिए छोटा, यूनिक और आसान नाम ढूंढ रहे हैं, तो 3 अक्षरों वाले ये बेबी नेम्स आपके लिए परफेक्ट हैं। इनके अर्थ भी बहुत प्यारे और खास हैं। यहां पढ़ें पूरी लिस्ट जिसमें 20 से भी ज्यादा नाम हैं।

3 अक्षरों वाले 20+ यूनिक बेबी नेम्स: छोटे नाम, बड़े और प्यारे मतलब

3 Letter Baby Names (Cute and Trendy): आज के समय में बेबी नेम चुनना माता-पिता के लिए एक खास और भावनात्मक फैसला होता है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे का नाम यूनिक, प्यारा और मीनिंगफुल हो। यही कारण है कि आजकल छोटे और मॉडर्न नाम ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। खासकर 3 अक्षरों वाले नाम काफी ट्रेंड में हैं, क्योंकि ये बोलने में आसान होते हैं और जल्दी याद भी हो जाते हैं। ऐसे नाम ना सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, बल्कि बच्चे की एक अलग पहचान भी बनाते हैं। साथ ही, छोटे नाम आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से भी परफेक्ट माने जाते हैं जो सिंपल होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी होते हैं।

नाम चुनते समय किन बातों का रखें ध्यान?

  • नाम का अर्थ सकारात्मक होना चाहिए।
  • नाम बोलने और लिखने में आसान हो।
  • नाम का उच्चारण साफ और सरल हो।
  • ऐसा नाम चुनें जो बच्चे की पर्सनैलिटी से मेल खाए।

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छोटे नाम का फायदा

छोटे नाम स्कूल, ऑफिस और सोशल लाइफ में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह मॉडर्न भी लगते हैं और जल्दी याद भी रहते हैं।

20+ यूनिक 3 अक्षरों वाले बेबी नेम्स और उनके अर्थ

1. अवि (Avi) – सूरज, ऊर्जा का स्रोत

2. रे (Rey) – राजा, शाही व्यक्तित्व

3. नियो (Neo) – नया, नई शुरुआत

4. ईश (Esh) – भगवान, दिव्यता

5. ओम (Omn) – पवित्र ध्वनि ‘ओम’ से जुड़ा

6. ईवा (Iva) – भगवान का उपहार

7. जीव (Ziv) – रोशनी, चमक

8. किया (Kia) – खुश, प्रसन्न

9. ओवी (Ovi) – पवित्र कविता, शुभ

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10. ईना (Ina) – मां, देखभाल करने वाली

11. लियो (Lio) – शेर, साहसी

12. टिया (Tia) – राजकुमारी, प्यारी

13. रियो (Rio) – नदी, बहाव और शांति

14. जिया (Zia) – रोशनी, चमक

15. विया (Via) – रास्ता, जीवन की दिशा

16. देव (Dev) – भगवान, दिव्य

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17. ईहा (Eha) – चाहत, इच्छा

18. दिया (Dia) – प्रकाश, दीपक

19 युग (Yug) – अवधि, समय का चक्र

20. सिया (Sia) – देवी सीता, सुंदर , सौम्य

21. निया (Nia) – उद्देश्य, इरादा

अपने बेबी के लिए चुनें ट्रेंडी नाम! 3 अक्षरों वाले ये यूनिक बेबी नेम्स आपके बच्चे के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। छोटे होने के बावजूद इनके अर्थ बहुत गहरे और खास हैं, जो आपके बच्चे की पहचान को अलग बना सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

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विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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