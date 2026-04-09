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Baby Boy Names List: रामायण से प्रेरित 15 यूनिक नाम, आपके बेटे पर हमेशा बना रहेगा श्रीराम का आशीर्वाद

Apr 09, 2026 05:10 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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रामायण से प्रेरित नाम न सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि उनमें गहरे और सकारात्मक अर्थ भी छिपे होते हैं। अगर आप अपने बेटे के लिए कोई ऐसा नाम चाहते हैं जो मॉडर्न होने के साथ-साथ परंपरा से भी जुड़ा हो, तो हम कुछ खास नामों की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

Baby Boy Names List: रामायण से प्रेरित 15 यूनिक नाम, आपके बेटे पर हमेशा बना रहेगा श्रीराम का आशीर्वाद

हिंदू धर्म में रामायण को सबसे महान और पूजनीय ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही राह दिखाने वाला मार्गदर्शक है। भगवान श्रीराम के आदर्श, मर्यादा, त्याग और धर्म के प्रति समर्पण इस ग्रंथ को खास बनाते हैं। यही कारण है कि आज भी लोग अपने बच्चों के नाम रामायण के पात्रों से प्रेरित होकर रखते हैं, ताकि उनके जीवन में भी वही गुण आएं। अगर आप अपने बेटे के लिए कोई अर्थपूर्ण, पवित्र और यूनिक नाम खोज रहे हैं, तो रामायण से जुड़े ये नाम आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। ये नाम यूनिक, मॉडर्न होंगे और इनका अर्थ भी खूबसूरत होगा। तो चलिए यहां कुछ खास नामों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं।

रामायण से प्रेरित बेटे के लिए 15 नामों की लिस्ट-

1- अगस्त्य- महान ऋषि का नाम, ज्ञान और तपस्या का प्रतीक।

2- अद्वय- जो अद्वितीय हो, जिसका कोई दूसरा न हो।

3- वेदांत- वेदों का सार, उच्च ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक।

4- निहित- जो भीतर छिपा हो, गहरा और अर्थपूर्ण।

5- अंश- भगवान का हिस्सा, दिव्यता का प्रतीक।

6- आरुष- सूर्य की पहली किरण, नई शुरुआत और ऊर्जा का संकेत।

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7- लवित- प्रेम से भरा हुआ, स्नेही स्वभाव वाला।

8- कुशित- इस नाम का अर्थ होता है कुशल, बुद्धिमान और दक्ष।

9- लक्ष्य- उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य या मंजिल। ये नाम श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण से भी जुड़ा हुआ है।

10- राघव- रघुवंश में जन्मा, भगवान श्रीराम का एक नाम

11- राघवेंद्र- रघुवंश का स्वामी, भगवान राम का स्वरूप या श्रेष्ठ राजा।

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12- आरव- भगवान राम की तरह शांत, धैर्यवान और संतुलित स्वभाव वाला।

13- अयान- भगवान राम के धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला।

14- विवान- भगवान राम की तेजस्विता और ऊर्जा से प्रेरित।

15- आर्यव- भगवान राम की तरह श्रेष्ठ, मर्यादित और आदर्श व्यक्तित्व वाला।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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