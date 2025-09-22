12 साल का बच्चा भी अकेले सोने में डरता है? मन से डर भगाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

Tips to help kids to sleep alone : कई बार बच्चा अकेले सोने से डरता है, ऐसे में माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हुए इन 5 टिप्स की मदद से उसे अकेला सोने में मदद करें।

बढ़ते बच्चों के सही शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पेरेंट्स को समय-समय पर उनकी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करने की जरूरत पड़ती रहती है। एक उम्र के बाद ऐसा ही एक बदलाव उनके सोने की आदतों से भी जुड़ा हुआ होता है। जी हां, बच्चों को 12 साल की उम्र के बाद अकेले सोने की आदत डालना जरूरी होता है। ऐसा करने से ना सिर्फ उनका आत्मविश्वास बल्कि स्वतंत्रता और आत्म-निर्भरता भी बढ़ती है। हालांकि, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें माता-पिता के धैर्य, प्यार और प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार बच्चा अकेले सोने से डरता है, ऐसे में माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हुए इन 5 टिप्स की मदद से उसे अकेला सोने में मदद करें।

बच्चे को अकेला सोने में मदद करेंगे ये 5 टिप्स धीरे-धीरे डालें आदत अगर आप बच्चे को अचानक किसी दिन अकेला सोने के लिए कहेंगे तो उसके लिए आपकी बात मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा करने की जगह बच्चे को धीरे-धीरे अकेले सोने की आदत डालें। इसके लिए शुरुआत में आप बच्चे के साथ कमरे में कुछ देर खुद भी रहें, इसके बाद धीरे-धीरे दूरी बढ़ाएं। बच्चे के सोने के बाद आप अपने कमरे में वापस आ सकते हैं।

डर पर खुलकर बात करें बच्चे के डर को समझें और उनके साथ खुलकर बात करें। ऐसा करते हुए बच्चे को आश्वस्त करें कि आप उनके पास ही हैं।

सोने का रूटीन बनाएं बच्चे को सुलाने से पहले उसका एक फिक्स रूटीन जरूर बनाएं। उदाहरण के लिए बच्चे को सुलाने से पहले किताब पढ़ना, हल्का संगीत या कहानी सुनने की आदत डालें, ऐसा करके आप उनकी नींद को आसान बना सकते हैं। ऐसा करके आप उनके अलग कमरे में सोने के डर को कम कर सकते हैं।

छोटे-छोटे पुरस्कार दें अगर बच्चा अकेले सोने में सफल होता है, तो उसे छोटे-छोटे पुरस्कार या कहानियां सुनाने का वादा करें। बच्चे को दिया गया आपका यह प्रोत्साहन उन्हें और आगे बढ़ने में मदद करेगा।