छठी मैया से प्रेरित बेबी गर्ल के लिए 10 यूनिक नाम, मिलेगा मां का आशीर्वाद

संक्षेप: छठ का महापर्व चल रहा है और ऐसे में हर कोई छठी मैया की अराधना में लीन है। अगर आपके घर बिटिया का जन्म हुआ है और उसके लिए नाम खोज रहे हैं। तो छठी मैया और सूर्य देव से प्रेरित सुंदर नाम चुन सकते हैं।

Sun, 26 Oct 2025 11:24 AM
छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और अब हर तरफ छठी मैया की अराधना में लोग लीन हैं। छठ पर महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं। यूपी से लेकर बिहार तक छठ की धूम रहती हैं। ऐसे में अगर आपके घर बेटी का जन्म हुआ हो और आप नाम खोज रहे हैं। तो हम आपको छठी मैया से प्रेरित कुछ खूबसूरत नाम और उनके अर्थ बताने जा रहे हैं।

सृष्टि- छठी मैया को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों के अलावा जंगलों, जानवरों की रक्षा के लिए भी ये व्रत होता है। ऐसे में सृष्टि नाम आप बेटी को दे सकते हैं। इसका अर्थ जग निर्माता होगा।

मानसपुत्री- छठी मैया को भगवान ब्रह्मा की पुत्री कहा जाता है और उन्हें मानसपुत्री कहकर बुलाया जाता है। ऐसे में आप बेटी के लिए ये नाम चुन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये देवी नि:संतान लोगों को संतान देने का सुख देती है। आप बेटी का नाम सिर्फ मानसी भी रख सकते हैं।

देवसेना- छठी मैया को देवसेना के नाम भी जाना जाता है। आप बेटी के लिए देवसेना नाम भी चुन सकते हैं। इस नाम का मतलब होता है देवताओं की सेना और निडर स्वभाव वाला व्यक्ति।

जयंती- जयंती नाम भी बेटी के लिए चुन सकते हैं। जयंती नाम मां काली के साथ छठी मैया का भी है। जयंती नाम का अर्थ हमेशा तेज और ओज से भरी लड़की।

मिधुषा- थोड़ा अलग और खूबसूरत नाम बेटी के लिए चुनना है तो मिधुषा रखें। छठी मैया की बहन का नाम मिधुषा है। इस नाम का मतलब होता है भाग्यशाली, शानदार।

ऊषा- भोर की देवी भी छठी मैया को बोला जाता है। ये पूजा सुबह के समय होती है। ऐसे में आप बेटी के लिए ऊषा नाम भी चुन सकते हैं।

प्रत्यूषा- उगते सूरज की रोशनी को प्रत्यूषा कहा जाता है। छठी मैया का अर्घ उगते सूरज को दिया जाता है। तभी ये पूजा सफल होती है।

दिविजा- सूरज की रोशनी जैसी तेज और अंधकार को हराने वाली को दिविजा कहते हैं। आप छठी मैया और सूर्य देव से प्रेरित ये नाम चुनें।

प्रभा- सूर्य को प्रभाकर भी कहते हैं और आप बेटी के लिए प्रभा नाम चुन सकते हैं। इसका अर्थ होता है चमक, तेज और उजाला।

आरोही- सूर्य की तरह चमकने वाली और ऊंचाई की ओर बढ़ने वाली को आरोही कहते हैं। आप बेटी के लिए ये नाम भी चुन सकते हैं।

