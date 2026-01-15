Hindustan Hindi News
10 social etiquette skills every parent should teach their children
किताबों में नहीं लिखी मिलेगी ये शिष्टाचार की बातें, पैरेंट्स अपने बच्चों को जरूर सिखाएं

संक्षेप:

10 Etiquette Teach Your Children: लाइफस्टाइल कोच मानिक कौर ने बताया कि बच्चों को शिष्टाचार से जुड़ी ये 10 बातें जरूर सिखानी चाहिए। जिससे बच्चे ना केवल दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे बल्कि उनके व्यवहार में गुड मैनर्स आसानी से शामिल हो जाएंगे।

Jan 15, 2026 08:44 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बच्चों की परवरिश करना आसान काम नही है। लेकिन बच्चों को गुड हैबिट्स और मैनर्स सिखाने के लिए बहुत ज्यादा सख्त होने या मारने-पीटने की जरूरत नहीं, किसी भी गुड हैबिट्स को सिखाने से पहले उन्हें शिष्टाचार से जुड़ी इन बातों को जरूर सिखा दें। जिन्हें सीखने के बाद वो खुद ब खुद अच्छी आदतों को एडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। साथ ही एक गुड ह्यूमन भी बनेंगे। लाइफस्टाइल, एलिगेंस कोच मानिक कौर ने इंस्टाग्राम पर बच्चों को सिखाने वाले ऐसे ही 10 एटिकेट की लिस्ट शेयर की है। जिसे अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए।

बड़ों की रिस्पेक्ट में खड़े होना

बच्चों को जरूर सिखाएं कि अगर किसी बड़े से आप मिल रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होकर मिलें। ऐसा करना ना केवल सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट शो करता है बल्कि आपकी अच्छी परवरिश को भी दिखाता है।

अपने बारे में बात करने से पहले दूसरों के बारे में पूछें

अक्सर इन छोटी बातों को स्कूल में नहीं सिखाते। लेकिन घर में ये छोटी तहजीब सिखाने पर वो बच्चों की लाइफ में आगे तक काम आती है। खुद के बारे में बताने से पहले सामने वाले के बारे में जरूर पूछें।

साथ-साथ चलें

जब भी आप किसी के साथ चल रहे हों तो आगे-आगे या बहुत पीछे ना चलें। बल्कि हमेशा साथ में चलें, ऐसा करने से आप दूसरों के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं।

उंगली ना दिखाएं

बच्चों को ये कॉमन शिष्टाचार की बातें जरूर सिखाएं कि कभी भी किसी को उंगली नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी के बारे में बात करनी है तो केवल शब्दों का इस्तेमाल करें। उंगली दिखाना सामने वाले को एम्बेरेस कर सकता है।

नाम याद रखना

जब भी किसी से मिले तो उसके नाम को जरूर पूछें और उसे याद रखने की कोशिश करें। बातों के बीच नाम बोलने से ना केवल रिस्पेक्ट फील होता है बल्कि सामने वाले का अटेंशन भी आप पर ज्यादा होगा।

बोलने से पहले सुनें

टीनएज बच्चे अक्सर जिद्दी और गुस्सैल हो जाते हैं और अक्सर पैरेंट्स का कहना नहीं मानते। ऐसे में बढ़ते बच्चों के अंदर इन सारी तहजीब की बातों को जरूर सिखाएं। जैसे कि बोलने से पहले सुनना। बातचीत के दौरान बोलने से पहले सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें, उसके बाद ही कुछ बोलें।

आई कॉन्टेक्ट बनाएं

जब भी किसी से हैंडशेक करें तो उसके साथ आई कॉन्टेक्ट जरूर बनाएं।

पहले लोगों को बाहर जाने का मौका दें

ये बहुत ही कॉमन एटीकेट है, जिसके बारे में बच्चों को जरूर सिखाएं। किसी भी रूम या फिर स्पेस में एंट्री लेने से पहले वहां से लोगों को बाहर निकल जाने दें। ये एटिकेट आपके धैर्य, शांत रहने की पर्सनैलिटी को दिखाता है।

थैंक्यू और सॉरी

इन दो वर्ड्स को बहुत ही मैनर के साथ बोलें। क्योंकि ये वर्ड्स मैनर के साथ ही आपकी तहजीब और जिम्मेदारी को भी शो करते हैं। बच्चे को थैंक्यू और सॉरी कहना जरूर सिखाएं।

खाने की टेबल का कॉमन मैनर

खाने की टेबल पर सबके साथ बैठने का कॉमन मैनर है कि जब तक सबको खाना सर्व ना हो जाए, खाना ना शुरू करें। फैमिली के साथ बैठे हो तो भी इस रूल को जरूर फॉलो करना सिखाएं।

