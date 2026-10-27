होमवर्क करने में नहीं लगता बच्चे का मन? पढ़ाई को मजेदार बनाने के 10 स्मार्ट टिप्स देखें

छोटे बच्चे अक्सर पढ़ाई करने में नखरे करते हैं। खासकर जब बात हो होम वर्क करने की, तब तो वो बिल्कुल बैठना ही नहीं चाहते। ऐसे में पैरेंट्स ये स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं। इससे पढ़ाई बच्चे को बोझ नहीं, मजेदार लगेगी।

बच्चों को होमवर्क करने के लिए बैठाना कई पैरेंट्स के लिए रोज का चैलेंज है। कभी बच्चा खेलने की जिद करता है, तो कभी किताब खोलकर बैठने के बाद भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसे में बार-बार डांटना, गुस्सा करना या पढ़ाई का प्रेशर डालना समस्या को और बढ़ा सकता है। ऐसे समय में जरूरत है कि बच्चे को पढ़ाने या होमवर्क करने का तरीका थोड़ा बदलें और उसे मजेदार बनाएं। चलिए जानते हैं ऐसे 10 आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे के होमवर्क को आसान बना सकते हैं।

होमवर्क से पहले 5 मिनट खेलने दें बच्चे स्कूल में लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करने की वजह से थोड़ा थक जाते हैं। ऐसे में घर पर होमवर्क शुरू करने से पहले 5 मिनट खेलने या अपनी पसंद का कोई हल्का-फुल्का काम करने दें। इससे उसे पढ़ाई शुरू करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। इससे बच्चे का दिमाग फ्रेश हो जाएगा और उसका पढ़ाई में मन लगेगा।

टाइमर लगाकर पढ़ाई करने की आदत डालें बच्चे को लंबे समय तक लगातार पढ़ने के लिए कहने के बजाए 20 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक का तरीका अपनाएं। इसके लिए टाइमर लगा सकते हैं। इससे बच्चे को पता रहेगा कि उसे कितनी देर तक पढ़ना है और ब्रेक कब मिलेगा।

बच्चे को पढ़ाई के दो ऑप्शन दें हर बार अपनी पसंद से पढ़ाई शुरू करवाने के बजाए बच्चे को दो आसान ऑप्शन दें। जैसे उससे कहें कि वह पहले मैथ्स का होमवर्क करना चाहता है या इंग्लिश का। जब बच्चा अपनी पसंद के साथ पढ़ाई की शुरुआत करेगा तो उसकी पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा।

काम पूरा करने पर तारीफ करें बच्चे ने एक सवाल हल कर लिया, लिखने का काम पूरा कर लिया या बिना याद दिलाए पढ़ाई शुरू कर दी, तो उसकी तारीफ जरूर करें। आप कह सकते हैं कि तुमने आज यह काम अच्छे से किया या मुझे अच्छा लगा कि तुमने खुद से शुरुआत की। ऐसी छोटी बातें बच्चे का हौसला बढ़ाती हैं।

गलती होने पर डांटने के बजाए समझाएं होमवर्क करते समय बच्चे से गलतियां होना आम है। हर गलती पर डांटने से बच्चा जवाब देने या सवाल पूछने में डरने लगता है। इसलिए गलती होने पर उसे सही जवाब तुरंत बताने के बजाय एक छोटा-सा हिंट दें। इससे उसे अपनी गलती समझने और सीखने का मौका मिलेगा।

पढ़ाई की जगह फिक्स रखें अगर बच्चा कभी सोफे पर, कभी बिस्तर पर और कभी टीवी के सामने बैठकर होमवर्क करता है, तो उसका ध्यान बार-बार भटक सकता है। इसलिए घर में पढ़ाई के लिए एक साफ और शांत जगह फिक्स करें। वहां किताबें, कॉपियां, पेंसिल और दूसरी जरूरी चीजें पहले से रख दें। जब बच्चा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ाई शुरू करता है तो उसकी पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है।

खुद भी मोबाइल से दूरी बनाएं बच्चे को पढ़ाई के समय मोबाइल दूर रखने के लिए कहने से पहले माता-पिता को भी अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा होमवर्क कर रहा है और आप बार-बार फोन देख रहे हैं, तो उसका ध्यान भी मोबाइल की तरफ जा सकता है। कोशिश करें कि पढ़ाई के समय घर में फोन का इस्तेमाल कम हो। जरूरत पड़ने पर फोन को साइलेंट करके अलग रख दें, ताकि बच्चे को भी अच्छी आदत अपनाने में मदद मिले।

बड़े होमवर्क को छोटे हिस्सों में बांट दें जब बच्चे के सामने बहुत सारी कॉपियां और ढेर सारे सवाल होते हैं, तो उसे काम मुश्किल लग सकता है। ऐसे में पूरा होमवर्क एक साथ करने के लिए कहने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांट दें। पहले कुछ सवाल हल करवाएं, फिर लिखने का काम पूरा कराएं और उसके बाद अगला काम शुरू करें। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करने से बच्चे को काम आसान लगेगा।

होमवर्क पूरा होने पर हाई-फाई दें होमवर्क पूरा करने के बाद बच्चे को प्यार से हाई-फाई दें या उसकी पीठ थपथपाकर शाबाशी दें। इससे बच्चे को अपनी मेहनत का एहसास होगा और वह अगली बार और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए एक्साइटेड रहेगा।