बेटी का नाम रखना है खास? भगवान कृष्ण से जुड़े 10+ मॉडर्न और यूनिक नामों की लिस्ट देखें!
Baby Girl Names: आमतौर पर श्रीकृष्ण से जुड़े लड़कों के नाम तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन लड़कियों के नाम ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए यहां हम आपके लिए पूरी लिस्ट ले कर आए है। ये सभी नाम भगवान श्रीकृष्ण से भी जुड़े हुए हैं और काफी मॉडर्न भी हैं।
कहते हैं बच्चे को जैसा नाम दिया जाए उसमें गुण भी वैसे ही आ जाते हैं। तभी तो हर पैरेंट्स अपने बच्चे का नाम बहुत ही सोच-समझकर रखते हैं। हिंदू धर्म में तो ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चे को भगवान से जुड़ा ही कोई नाम देना पसंद करते हैं। खासतौर से भगवान कृष्ण के नाम तो कॉफी ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि अपनी संतान में हर कोई भगवान कृष्ण की छवि ही ढूंढता है। खैर, अगर आपके यहां प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है तो उसे भी आप श्रीकृष्ण से जुड़ा नाम दे सकते हैं। आमतौर पर श्रीकृष्ण से जुड़े लड़कों के नाम तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन लड़कियों के नाम ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए यहां हम आपके लिए पूरी लिस्ट ले कर आए है। ये सभी नाम भगवान श्रीकृष्ण से भी जुड़े हुए हैं और काफी मॉडर्न भी हैं।
बेबी गर्ल के लिए भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े मॉडर्न नाम
1) कान्हवी: ये बहुत ही प्यारा और यूनिक नाम है। इसका अर्थ है वो कन्या जिसमें भगवान श्रीकृष्ण के गुण संचारित होने लगें।
2) वृन्दिका: वृन्दिका अर्थात् तुलसी माता और श्री राधा रानी। ये दोनों ही भगवान श्रीकृष्ण को बेहद प्रिय हैं।
3) मिराया: बेटी को कोई खूबसूरत और अलग हटकर नाम देना है तो ये बेस्ट है। ये नाम भगवान श्रीकृष्ण की परम भक्त मीराबाई से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है जिसके कृष्ण हो जाएं।
4) नायरा: कोई मॉडर्न सा नाम ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट रहेगा। नायरा का अर्थ भी बेहद प्यारा है- 'जो कृष्ण जैसा हो'।
5) अंश्वी (Anshvi): बेटी को कोई छोटा और प्यारा सा नाम देना है तो भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा ये नाम दे सकते हैं। इसका अर्थ है कृष्ण का छोटा सा अंश।
6) वृंदा: वृंदावन की पूजनीय तुलसी को वृंदा कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है। ऐसा कोई नाम ढूंढ रहे हैं जो छोटा भी हो और बहुत प्यारा लग तो इसे चुन सकते हैं।
7) अनिर्वी: अनिर्वी नाम अनिरुद्ध से लिया गया है, जो भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र (पोते) और प्रद्युम्न के पुत्र माने जाते हैं। ये बहुत ही प्यारा और यूनिक नाम है।
8) कृष्वी: कृष्वी भगवान शिव और श्रीकृष्ण की दिव्य ऊर्जा के संगम को कहा जाता है। कोई छोटा, यूनिक और प्यारा सा निकनेम खोज रहे हैं तो लाडली को ये नाम दे सकते हैं।
9) कृष्णया: ये नाम गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण को दिया था। बहुत ही सुंदर नाम है जिसे सुनते ही भगवान की दिव्यता का अनुभव होने लगता है।
10) द्विथी: अपने शांत और शक्तिशाली स्वभाव के कारण भगवान श्रीकृष्ण को द्विथ कहा गया है। इसी से जुड़ा प्यारा सा नाम द्विथी आप अपनी लाडली को दे सकते हैं।
11) मिशा: बेटी के लिए कोई प्यार सा निकनेम ढूंढ रहे हैं तो ये नाम चुन सकते हैं। मिशा का अर्थ होता है भगवान श्रीकृष्ण के भक्त।
12) राधिका: श्री राधा रानी से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय होगा भला। ऐसे में आप भी अपनी बेटी को उनका है ये एक नाम दे सकते हैं।
13) सुरवी: भगवान श्रीकृष्ण द्वारा बजाए जाने वाले राग का नाम सुरवी है। ये बहुत ही प्यारा नाम है जो सुनने में ही मिठास से भरा हुआ लगता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
